…a tie dnešné už vonkoncom nie. V dnešnom svete je mimoriadne ťažké nájsť niekoho, komu by sa dalo veriť, a kto to myslí so vzťahom vážne – tak sa niekedy môže stať, že zažijete toľko sklamaní, až sa jednoducho rozhodnete zostať single.

Článok pokračuje pod videom ↓

Toto je 10+ znamení, že ste “anti-vzťahovou” osobou, ktorej je najlepšie single. Popísal ich portál Your Tango.

#1 Vzťah pre vás nie je prioritou. Keď by ste chceli, mohli by ste si vyberať z viacerých ľudí, ktorí majú o vzťah s vami záujem, ale vy jednoducho nechcete.

#2 Máte svoj životný štýl alebo rutinu, ktoré nechcete meniť. Vzťah je aj o prispôsobovaní sa (vo veľkej miere), no vy sa jednoducho nikomu prispôsobovať nechcete.

#3 Záväzky nie sú nič pre vás. Desí vás predstava, že by ste sa mali k niekomu viazať a aby ste nesklamali seba ani toho druhého, vzťahom sa radšej vyhýbate.

#4 Vidíte, ako to vo svete chodí, a tak sa z vás stal veľmi podozrievavý človek. Už vás neprekvapuje, keď vás niekto oklame, skôr naopak. Ste prekvapený, ak má niekto dobré úmysly.

#5 Úprimne – od vzťahu by ste mali vysoké očakávania. Problémom ale je, že sa vám doň nechce vkladať toľko snahy, času a energie, aby ste ich dostávali naspäť.

#6 Nevidíte zmysel vzťahov. Ako sa pozeráte po svojom okolí vidíte, že šťastnejší a pokojnejší život vedú ľudia, ktorí vo vzťahu nie sú.

#7 Doteraz vám žiadny vzťah nevyšiel a po jeho skončení ste boli prekvapený z toho, ako ste v ňom vôbec mohli vydržať.

#8 Keď by ste si mali vybrať, či pôjdete na rande s niekým atraktívnym alebo budete ležať doma a čítať knihu či pozerať seriál, bez premýšľania si zvolíte tú druhú možnosť.

#9 Vidíte, že najlepšou verziou seba samého ste vtedy, keď ste single. Sústredíte sa vtedy len na svoj progres a nerušia vás žiadne drámy.

#10 Máte veľmi malú trpezlivosť a nedokážete pochopiť, koľko si toho ľudia vo vzťahoch dokážu odpustiť.

#11 Ľahko sa vytočíte. Často vás rozrušia nejaké veci, aj keď ste sami, nieto ešte keby vám mal “píliť nervy” niekto ďalší.

#12 Nechcete sklamať ani seba, ale ani nikoho iného. Jednoducho cítite, že akýkoľvek vzťah by bol momentálne fiaskom, tak sa im radšej vyhýbate.