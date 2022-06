Toto je 10 vecí, ktoré si od svojho partnera zaslúži každá žena (bez debaty)

V našich životoch sa pravidelne uspokojíme s enormným množstvom vecí, ktoré sú len “priemerné”, a táto filozofia sa akosi vkradla aj do vzťahov. Tie považujeme za dobré, keď sú už čo i len “priemerné”. Každý jeden vzťah a každá láska by ale mali byť jedinečné — priemernosť je v tomto prípade úplne nedostačujúca.

Láska by mala byť úžasná, ohromujúca, vzrušujúca, život meniaca, úchvatná. Portál Your Tango preto popísal 10 vecí, ktoré si vo vzťahu zaslúži každá žena.

#1 Zaslúžite si niekoho, kto ovplyvní váš život. Partneri by zo seba mali navzájom robiť lepšieho človeka. Ak to tak nie je, vzťah je skutočne len “priemerný”.

#2 Zaslúžite si niekoho, komu budete chýbať, keď spolu nebudete. Niekoho, kto vám napíše kedykoľvek počas dňa, keď si na vás spomenie — hoci len krátke “chýbaš mi”, nie niekoho, kto sa vám ozve len vtedy, keď chce sex.

#3 Zaslúžite si muža, ktorý sa k vám bude správať ako k dáme. Slušne vychovaný muž sa totiž k žene dokáže správať ako ku kráľovnej — na to si ju ale musí skutočne vážiť.

#4 Zaslúžite si muža, ktorý vám nebude klamať. Nikto, kto si vás váži ako človeka, vám nikdy nezaklame. Ak sa tak stane, vedzte, že daný vzťah nie je ani len priemerný.

#5 Zaslúžite si niekoho, kto vás bude motivovať. Musí to byť preto človek, ktorého si budete vážiť aj vy, a budete ho obdivovať.

#6 Zaslúžite si vášeň. Niektorí ľudia tvrdia, že vzťah môže fungovať aj bez nej, otázkou ale je, ako dlho a ako kvalitne. Vášeň jednoducho do vzťahu patrí.

#7 Zaslúžite si niekoho, kto z vás spraví neoddeliteľnú súčasť vášho života. Ak totiž on vašou už je, no vy ste stále len akýmsi “doplnkom” skrytým pred svetom, určite si zaslúžite niečo oveľa viac.

#8 Zaslúžite si niekoho, komu na vás záleží a nikdy nespraví nič, čím by vás zranil. Samozrejme, že každý robí chyby — ide však o to aké a taktiež je dôležité aj to, či sa za ne človek dokáže ospravedlniť.

#9 Zaslúžite si, aby bol pri vás niekto, kto vás bude rozmaznávať drobnými maličkosťami. Vôbec pritom nie je reč o drahých daroch, ale hoci len o čaji do postele alebo o obľúbenej čokoláde.

#10 Zaslúžite si niekoho, kto je dobrý v plánovaní. Je náročné žiť život, v ktorom neexistujú žiadne konkrétne ciele. Ak chcete niečo dosiahnuť — či už v súkromnom alebo v profesnom živote — musíte pri sebe mať niekoho, kto je schopný život si naplánovať.