Toto je 10 drobných zvykov, ktoré vás spravia šialene atraktívnymi na počkanie

Veľakrát si myslíme, že atraktivita je hotová veda a niektorí ľudia vkladajú obrovské množstvo úsilia do toho, aby sa druhým zapáčili. Je to ale naozaj tak komplikovaný proces? Odpoveďou je, že nie. A na to, aby nás druhí považovali za atraktívnych, stačia niekedy naozaj maličkosti.

10 drobných zvykov, ktoré vám k tomu pomôžu, popísal portál Your Tango.

#1 Ak chcete, aby si o vás niekto myslel, že ste atraktívnou osobou, prekvapte ho. Môže to byť akákoľvek drobnosť — čokoláda, kvet či káva. Na ľudí to robí obrovský dojem.

#2 Naučte sa hovoriť “nie”. Ľudia považujú za atraktívne, ak vie niekto brániť svoje záujmy a druhým nerobí len “poskoka”.

#3 Robte dobré skutky. Stačia opäť úplne drobnosti — ako napríklad že niekomu podržíte dvere, alebo ak niekomu niečo spadne, zodvihnete to.

#4 Uzamknite svoje ego. Sebavedomie je sexy, nadhodnotené ego ale určite nie. Ľudia majú voči tomu averziu a za atraktívnych považujú tých, ktorí ho dokážu držať na uzde.

#5 Buďte dobrí vo vedení komunikácie. Komunikujte príjemným tónom a veľa sa pýtajte — ľudia sa do vás absolútne zamilujú, keď v nich vzbudíte dojem, že sa o nich zaujímate. Naopak, snažte sa vyhýbať trápnemu tichu počas konverzácie.

#6 Nenechajte sa ľahko vyprovokovať. Ľudia považujú impulzívnosť za neatraktívnu, naopak, podvedome nás priťahujú tí, ktorí dokážu reagovať pokojne aj vo vypätých situáciách.

#7 Nebráňte sa komunikácii s novými ľuďmi. Za veľmi atraktívnu totiž považujeme aj otvorenosť.

#8 Hovorte o svojich dlhodobých cieľoch. Na ľudí vždy zapôsobí, keď majú pri niekom pocit, že má “uprataný” život a pracuje na sebe.

#9 Hovorte “ďakujem”. Ide o drobnosť, avšak dnes je to už skôr výnimkou. Preto to dokáže na ľudí spraviť veľký dojem.

#10 Majte čas aj na seba. Tvrdá práca je skvelá, avšak čo pôsobí ešte viac atraktívne, je životný balans.