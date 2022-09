Títo ľudia sú stelesnené zlo. Toto je 7 varovných signálov, že ste niekto je “narcopatom”

O sociopatovi a psychopatovi ste už určite viackrát počuli a čítali. O “narcopatovi” ste ale ešte zrejme nepočuli nikdy. Je ale možné, že ste s ním už v reálnom živote mali dočinenia, akurát ste nevedeli, že ide práve o tento nebezpečný typ osobnosti. Ide totiž priam o “diabolsku” kombináciu narcistu a sociopata.

Čím sa takýto človek vyznačuje? To už popísal portál The Minds Journal.

#1 Hovoria vám komplimenty, ktoré sú zároveň urážkami

To, čo robia títo ľudia, je veľmi zvláštne. Pochvália jedlo, ktoré ste pripravili, ale nezabudnú dodať, že to od ich ex chutilo lepšie. Povedia, aké je milé, že celý víkend dokážete preležať doma, pretože doteraz boli len s niekým, s kým je hromada zábavy. Ako ste teda už porozumeli, narcopat vám síce povie kompliment, ale zároveň vás ním k niekomu porovná a poníži vás.

#2 Majú zvláštnu minulosť

O narcopatovi sa nikdy nedozviete všetko. Vo svojom živote má obdobia, o ktorých vám nikdy nič nepovie, a veľmi záhadne sa bude vyjadrovať aj o svojich predošlých vzťahoch. Ak teda majú príbehy o jeho minulosti veľké medzery, majte sa na pozore.

#3 Z ich očí ide niečo zlé

Ich oči sú zrkadlom do ich temnej a vyprahnutej duše. Očný kontakt s takýmito ľuďmi, alebo hoci len prezretie si ich fotografie, dokáže doslova nahnať zimomriavky, a to nielen vám, ale aj hocikomu z vášho okolia. Hovorí sa, že oči sú branou do duše, a tu sa to len potvrdzuje. Ak vám z niekoho tváre behá mráz po chrbte, bežte od takejto osoby čo najďalej.

#4 Nemajú ani priateľov, ani rodinu

Zaujímavé je na týchto ľuďoch aj to, že nielenže nemajú žiadnych priateľov, ale budú vás chcieť presvedčiť aj o tom, že nemajú ani žiadnu rodinu. Môže to byť ale vôbec pravda? Ak je vám to podozrivé, skúste si spraviť menšiu investigatívu, a možno zostanete prekvapení.

#5 Neustále zo seba robia obete

Títo ľudia sa vám budú neustále sťažovať na to, ako veľa toho na nich je, aj keď iní toho majú 100x viac a nesťažujú sa. Okrem toho veľmi radi pripomínajú svoje traumy a krivdy spred niekoľkých rokov, ktoré mali byť už dávno zabudnuté.

#6 Svoje ciele dosahujú len vyhrážkami či násilím

Človek, ktorý je psychicky v poriadku, nepotrebuje robiť iným zo života peklo. Títo ľudia vám ale budú presne diktovať aj tie najmenšie detaily ohľadom vášho súkromia, a keď im nespravíte po vôli, stanete sa terčom ich hnevu. Varovným signálom je, ak o nich aj druhí hovoria ako o niekom, kto vie “spraviť cirkus”.

#7 Predstierané sebavedomie

Tak ako narcisti, tak aj ešte nebezpečnejší narcopati svoje sebavedomie len predstierajú. Veľakrát trpia títo ľudia nejakými komplexami – napríklad sú fyzicky mimoriadne neatraktívni, alebo v práci nedosahujú úspech, po akom by túžili. Uistenia sa tak snažia hľadať všetkými možnými spôsobmi, pričom sa ale opäť vždy uchyľujú k manipulácii, vyhrážkam či dokonca násiliu.