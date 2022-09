Prečo veľakrát odmietame zmenu, aj keď je pre nás tým najlepším? Tu je psychologické vysvetlenie

Vyhýbame sa zmenám, pretože sa bojíme neznámeho. Aj keď so svojou súčasnou situáciou nie sme spokojní, aspoň vieme, čo môžeme čakať. Žiadne nepríjemné prekvapenia. To je čaro poznaného. O tomto zvláštnom fenoméne napísal viac aj portál Thought Catalog.

Článok pokračuje pod videom ↓

My, ľudia, sme zvyknutí na istú dávku bolesti. A tak si zvykáme aj na svoj život – aj keď veľakrát nejde ani zďaleka podľa našich predstáv. Keď by sme ale urobili nejakú zmenu, k čomu by to viedlo? Nebolo by to v budúcnosti ešte horšie?

Nikto z nás nemá vešteckú guľu a neexistuje žiaden spôsob, ako predpovedať, ako naše dnešné rozhodnutia ovplyvnia budúcnosť. Vieme ale, že každá zmena si vyžaduje množstvo času, snahy i energie. Noví ľudia, nové miesta, nové zážitky, nové skúsenosti. A pre väčšinu ľudí neexistuje nič strašidelnejšie ako toto.

Vyhýbame sa (dobrým) zmenám, pretože sme priam posadnutí myšlienkou načasovania. Bojíme sa robiť “unáhlené rozhodnutia” – alebo aspoň tak voláme veci, ktoré odkladáme na “potom” kvôli nášmu strachu a kvôli našej pohodlnosti.

Odkladáme rozhodnutie presťahovať sa, aj keď by nám to mohlo zmeniť život. Odkladáme rozhodnutie byť s milovanou osobou, aj keď by nám to konečne prinieslo naplnený život. Odmietame pracovné príležitosti, aj keď by nám to konečne prinieslo finančnú slobodu. A to všetko len preto, že čakáme na “správny čas”, neuvedomujúc si, že ide len o výhovorku, ktorou sobotujeme sami seba a svoje vlastné šťastie.

Prečo ale máme takú fóbiu zo zmien? Odpovedí je hneď niekoľko a prvou z nich je, že sme tak jednoducho stavaní. A biológiu i psychológiu nášho druhu sa podarí “oklamať” len tým mentálne najsilnejším. Tí ostatní budú navždy žiť svoje pohodlné životy, ktoré síce nebudú ničím výnimočné ani vzrušujúce, no budú stabilné. Nie každý dokáže obetovať svoju pohodlnosť pre to, aby mohol žiť život svojich snov.

Ďalším dôvodom našej fóbie zo zmien je naša tvrdohlavosť. Nechceme si priznať, že sme v našom vzťahu alebo v našej práci nespokojní – a to len preto, aby sme nemuseli robiť nejaké zmeny. Tvrdohlavo sa odmietame zaoberať tým, čo nám v živote chýba, pretože je miliónkrát jednoduchšie presvedčiť seba samého, že všetko je vlastne v poriadku. Je jednoduchšie usmievať sa na seba v zrkadle a predstierať, ako sa chopiť šancí a zmeniť svoj život.

Ako sa rozhodnete vy?