Tento 1-minútový „citrónový test“ odhalí, či ste introvert alebo extrovert

Napriek tomu, že vieme, čo pojmy introvert a extrovert znamenajú, mnohí z nás si stále nie sú istí, do ktorej kategórie patria. Ak takisto váhate, vyskúšajte si tento jednoduchý, 1-minútový „citrónový test“, ktorý vám môže pomôcť zistiť, či ste introvert alebo extrovert.

Informoval o ňom portál Your Tango.

Tento citrónový test je založený na vedeckom pozorovaní spojenom s časťou nášho mozgu nazývanou retikulárny aktivačný systém (RAS). RAS je stimulovaný sociálnym kontaktom a vložením potravy do našich úst. Vedci prišli k záveru, že introverti majú vo svojom RAS viac aktivity. To tiež znamená, že introverti produkujú pri konfrontácii so stimulom viac slín.

Postačí vám citrón

Štúdia, ktorú vykonal Hans Eysenck, bola publikovaná v roku 1967 a skutočne našla dôkazy o tom, že tento test funguje. Eysenck zistil, že introverti produkujú viac slín ako reakciu na citrónovú šťavu, než tí, ktorí boli identifikovaní ako extroverti. To ho viedlo k vytvoreniu jeho PEN modelu, ktorý zastáva myšlienku, že osobnostné črty majú biologický základ.

Na „citrónový test osobnosti“ budete potrebovať:

– 1 čerstvý citrón

– bavlnené tampóny

– kuchynskú váhu

Odvážte suchý bavlnený tampón, nakvapkajte si citrónovú šťavu do úst, a podržte ju v nich minimálne 10 sekúnd. Potom ju vypľujte (odvážnejší prehltnite). Následne si do úst vložte bavlnený tampón a podržte si ho v ústach, aby nasal všetky sliny. Následne tampón opäť odvážte. Po odčítaní dvoch hodnôt budete mať výslednú hmotnosť vašich slín.

Porovnajte si to aj s priateľmi. Čím je hmotnosť slín vyššia, teda čím je ich viac, tým viac je pravdepodobné, že ste introvert.

Extroverti produkujú o 50% menej slín ako introverti

Je zaujímavé, že mozog komunikuje potrebu jednotlivca tráviť čas osamote prostredníctvom produkcie veľkého množstva slín. Tento jednoduchý test vám teda môže poskytnúť užitočnú spätnú väzbu o vašej osobnosti a pomôcť vám zistiť, či ste introvert alebo extrovert.

Samozrejme, je dôležité si uvedomiť, že osobnosť človeka je komplexná a nemusí sa nevyhnutne zmestiť do jednej zo škatuliek „introvert“ alebo „extrovert“. Tento test vám však môže poskytnúť zaujímavý vhľad do vašej osobnosti a možno aj podnietiť ďalšiu diskusiu o tom, ako sa cítite vo vzťahu k sociálnym interakciám.