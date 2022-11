Táto veková skupina je vo vážnom ohrození. Depresia sa u nich šíri závratným tempom

Problém, ktorému sa budeme venovať v nasledovných riadkoch, sa týka úplne celého sveta. Počet ľudí trpiacich depresiou závratne narastá a ako odborná, tak aj laická verejnosť vedie diskusie, čo je toho príčinou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jedným z najväčších vinníkov je určite aktuálna svetová situácia (vojny, zdražovanie, uponáhľaná doba, toxické sociálne siete…), avšak obrovským problémom je aj to, že táto téma je stále do obrovskej miery tabuizovaná. O mentálnom zdraví sa už síce hovorí viac ako niekedy, stále sme však ešte len na štartovacej čiare.

Aj tieto príčiny ale vedú k tomu, že počet ľudí, ktorí ňou trpia, neustále narastá. Štúdia, ktorú uverejnil aj portál Spring však upozorňuje na to, že mimoriadne ohrozenou je jedna veková skupina.

Nejde o ľudí, ktorí už pracujú

Ak by ste odhadovali, že pôjde o ľudí v strednom veku, ktorým depresiu spôsobuje aj práca, mýlili by ste sa. Odborná štúdia totiž poukázala na to, že najväčší nárast prípadov depresie bol zaznamenaný u mladých ľudí, konkrétne u adolescentov.

Štúdie sa zúčastnilo celkom 270-tisíc respondentov a okrem iného poukázala aj na hrozivý fakt, že počet prípadov depresie (všeobecne, vo všetkých vekových skupinách), stúpol od roku 2005 o neuveriteľných 50 %.

Ich problémy sú zanedbávané

Výsledok tejto štúdie možno prekvapil aj vás a práve ste sa zamysleli nad tým, aké už len problémy môže mať niekto v tak mladom veku. Odpoveďou je — obrovské. V škole sa totiž môžu stretávať so šikanou, porovnávaním sa či sociálnymi nerovnosťami, zatiaľ čo doma ich môžu trápiť hádky rodičov alebo rozvod.

Dospelí však majú tendenciu predpokladať, že v takom mladom veku nemá nič z vyššie spomenutého na psychiku mladého človeka až taký dopad. Okrem toho, obrovské množstvo rodičov má so svojimi deťmi stále problém hovoriť o mentálnom zdraví, a akýkoľvek problém berú ako “hanbu”.

Autori štúdie však upozorňujú na to, že práve to je problémom. Ako hovorí Dr, Renee D. Goodwin, hlavná autorka štúdie: “Naše výsledky štúdie potvrdili, že väčšina adolescentov s depresiou nikdy nehovorila s nikým o svojich problémoch.”

Toto je však problém, nakoľko aj po začatí liečby a jej úspešnom zakončení to môže mať v budúcnosti negatívny dopad na ich mentálne zdravie.