„Syndróm šťastného dievčaťa“ je nový trend. Z roku 2023 môže spraviť najlepší rok vášho života

Ak máte TikTok, celkom určite vás v posledných dňoch neminul trend, ktorým sa zaoberajú už tisícky videí. Ide o „syndróm šťastného dievčaťa“, no ak ste muž, nenechajte sa odradiť. Tento psychologický trik môžete využiť aj vy a tisíce ľudí hovoria o tom, že naozaj funguje.

Tento tip je skvelým pre každého, no špeciálne vám môže pomôcť v prípade, ak máte za sebou naozaj ťažký rok 2022 a túžite po tom, aby bol toto ten najlepší rok vášho života.

„Syndróm šťastného dievčaťa“

O čom to teda celý TikTok hovorí? „Syndróm šťastného dievčaťa“ vychádza zo zákona predpokladu, teda „law of assumption“. O tomto zákone sa hovorí, že je ešte silnejší a efektívnejší ako zákon príťažlivosti (law of attraction), pretože pri ňom nepracujete s myšlienkou, že nejaká vec sa stane v budúcnosti, ale že sa deje už práve teraz.

Čo je teda podstatou „syndrómu šťastného dievčaťa“? Ak si túto metódu chcete vyskúšať, vašou úlohou je presvedčiť sa o tom, že vy tým „najšťastnejším dievčaťom“ už ste, a že čokoľvek sa vám stane, deje sa to len a len pre váš prospech.

„Všetko pracuje v môj prospech“

Ľudia v týchto videách hovoria o tom, že počas celých dní si opakujú vety ako: „Všetko sa deje v môj prospech. Mám neuveriteľné šťastie. Dejú sa mi neskutočne dobré veci. Nerozumiem, ako môžem mať zrazu toľko šťastia.“

Môže to vyzerať ako bláznovstvo, ľudia sú ale presvedčení o tom, že to funguje. Navyše, za pokus naozaj nič nedáte.

Výsledky už do pár dní?

Ľudia, ktorí sa takýmto spôsobom pokúsili „oklamať“ svoju myseľ, sú nadšení. Hovoria o tom, že ich život sa radikálne zmenil. Podľa opisu ich pocitov a zážitkov sa cítili psychicky oveľa lepšie už po 2-3 dňoch, a tisícky z nich sa zhodujú na tom, že cca do týždňa sa im začali diať hotové zázraky.

Pustíte sa do tejto šialenej výzvy aj vy? Ak áno, tu je zopár afirmácií, ktoré vám pritom môžu pomôcť. Denne si ich nielen hovorte, ale snažte sa im naozaj plne uveriť a precítiť ich zakaždým, ako si ich poviete.