Sú „príliš dobrí“? Toto je 10 dôvodov, prečo sú skvelí ľudia tak často single

Všetci sme už počuli o tom, že „skvelí ľudia zostávajú single“. Možno ste si to aj sami niekedy povedali. Ale prečo je to vlastne tak? Prečo sa zdá, že tí najlepší z nás majú ťažkosti nájsť si partnera?

Článok pokračuje pod videom ↓

Predstavujeme vám 10 dôvodov, prečo sú skvelí ľudia často single. Niektoré z nich popísal aj portál Learning Mind.

Majú vysoké štandardy

Skvelí ľudia majú tendenciu mať vysoké štandardy, a to zahŕňa aj vzťahy. Je pre nich jednoducho ťažké uspokojiť sa s niekým, kto nezodpovedá ich očakávaniam. Tento prístup môže byť obdivuhodný, ale zároveň aj ťažkopádny pri hľadaní partnera.

Nezávislosť

Mnohí skvelí ľudia sú veľmi nezávislí a samostatní. Dokážu sa spoľahnúť sami na seba a nepotrebujú druhých na to, aby boli šťastní. V dôsledku toho môže byť pre nich ťažké otvoriť sa a povoliť iným ľuďom, aby sa stali súčasťou ich života.

Zaneprázdnenosť

Skvelí ľudia často vedú veľmi zaneprázdnený život plný práce, koníčkov a aktivít. Niekedy jednoducho nemajú čas na to, aby sa venovali hľadaniu partnera alebo budovaniu vzťahu. Vzťahy vyžadujú čas a úsilie, ktoré nemusia byť vždy k dispozícii.

Sebavedomie

Skvelí ľudia majú tendenciu byť sebavedomí a istí. Toto sebavedomie môže vytvárať pocit, že si zaslúžia len to najlepšie, a že sa nemusia uspokojiť s niekým, kto im neponúka presne to, čo chcú.

Strach zo zlyhania

Tento bod môže znieť prekvapivo, ale aj skvelí ľudia môžu mať strach zo zlyhania – obzvlášť pokiaľ ide o vzťahy. Môžu mať obavy z toho, že ak začnú vážny vzťah a neskončí sa to dobre, bude to mať negatívny dopad na ich sebaobraz a reputáciu.

Sklamania z minulosti

Niektorých skvelých ľudí môžu odrádzať negatívne skúsenosti z minulosti. Možno zažili bolestivé rozchody alebo zradu, ktorá ich odrádza od toho, aby sa znova pustili do vzťahu.

Túžba po slobode

Mnohí skvelí ľudia si cenia svoju slobodu a nezávislosť nadovšetko. Je pre nich dôležité mať možnosť robiť veci podľa svojich predstáv. Z tohto dôvodu pre nich môže byť ťažké nájsť si partnera, s ktorým by boli ochotní zdieľať svoj život.

Strach zo zmeny

Vzťahy so sebou prinášajú veľké zmeny – nielen v osobnom živote, ale aj v každodennom režime a prioritách. Skvelí ľudia môžu mať obavy zo zmien, ktoré by príchod partnera do ich života spôsobil.

Vyberavosť

Skvelí ľudia často hľadajú partnerov, ktorí majú podobné hodnoty, záujmy a ambície ako oni sami. Tento proces vyberania môže trvať dlho a niekedy môže viesť k tomu, že zostanú single.

Osobný rast

Nakoniec, mnohí skvelí ľudia sú zameraní na svoj osobný rast a rozvoj. Pre nich je dôležité neustále sa zlepšovať a dosahovať svoje ciele. Vzťahy niekedy môžu byť na tejto ceste vnímané ako prekážka.