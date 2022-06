Sú kruté, ale pravdivé. Toto je 10 lekcií, ktoré vás život naučí, keď uviaznete v “takmer-vzťahu”

Ide o vzťah, ktorý síce zdanlivo môže ako skutočný vzťah vyzerať, naozaj ním ale nie je. Zotrvávanie v ňom je plné falošných nádejí a bolestivé, no odísť od danej osoby je náročné, nakoľko ju úprimne milujete. Byť v takomto vzťahu vám ale dá niekoľko cenných lekcií.

Popísal ich portál Thought Catalog.

#1 To, že niekoho priťahujete a má záujem o to, aby ste spolu prežívali intímne chvíle neznamená, že má záujem o vzťah s vami, alebo že má o vás skutočný záujem.

#2 Keď vás niekto úprimne miluje, dokáže vám to. Slová sú síce krásne, ale sú prázdne. Za človeka musia hovoriť jeho rozhodnutia a skutky.

#3 Nič také ako “správna osoba, no nesprávny čas” neexistuje. Kto chce, ten spraví všetko preto, aby s vami bol. Pre lásku neexistuje žiadna neprekonateľná prekážka.

#4 Keď sa neopýtate, nebudete vedieť. Klásť otázky je dôležité. Hrozí síce, že nedostanete pravdivé odpovede, ale to už jednoducho časom vycítite.

#5 Nikdy nesmiete dovoliť, aby vás emócie zaslepili. Láska vám síce nasadila ružové okuliare, no dnes už viete, aká chyba bola prehliadať všetky tie varovné signály.

#6 Náklonnosť nie je niečím, čo si dokážete vynútiť. Keď o vás jednoducho druhá osoba nemá záujem – resp. nemá záujem o vzťah s vami – neexistuje spôsob, akým by ste to mohli zvrátiť.

#7 Niekedy to je o tom, že si niečo chcete dokázať. Len si priznajte, že na niektorých ľuďoch vás láka len ich nedostupnosť. Naučte sa rozlišovať medzi tým, čo je skutočné a čo je len pohladením ega.

#8 Vzťah nie je vždy je jednoduchý, to je pravda. Ale aby ste sa týmto utešovali niekoľko mesiacov každý jeden deň – to v poriadku tiež nie je. Čo vám patrí, to by malo mať po čase hladký priebeh.

#9 Na lásku sa nečaká. Ak musíte čakať na to, ako sa niekto rozhodne, vedzte, že záujem o vás celkom určite nemá.

#10 Odísť je bolestivé, no zostávať je ešte bolestivejšie. Niekedy sa jednoducho musíte rozhodnúť pre seba a nie pre niekoho iného. Toto je presne ten prípad.