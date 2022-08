Pestujete si na hrudi hada? Toto je 7 znakov, že niekto len predstiera, že je vaším priateľom

Chceli by sme veľa, ak by sme si priali, aby bol každý jeden človek na svete úprimný, pravdovravný, a aby mal dobré úmysly. Od našich priateľov to ale očakávame tak nejak automaticky a veríme tomu, že to s nami myslia dobre. Žiaľ, nie vždy je to tak.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako spoznáte, že si na hrudi pestujete hada? 7 znakov popísal portál Learning Mind.

#1 Neustále niečo potrebuje

Samozrejme, že je úplne prirodzené občas požiadať o pomocnú ruku, no ak sa to deje pričasto, niečo v poriadku nebude. Vtedy je čas zamyslieť sa nad tým, či vás daná osoba len nevyužíva.

#2 Keď niečo potrebujete vy, neexistuje

Stačí čo i len zmienka o tom, že tentokrát niečo výnimočne potrebujete vy, a dotyčný zmizne ako gáfor. Nebude vám brať telefón, prestane reagovať na vaše správy, nebudete ho vedieť nikde zastihnúť. Záhadne sa znovu objaví vtedy, kedy už bude váš problém vyriešený.

#3 Jeho prítomnosť vás vyčerpáva

Niektorí ľudia za to niekedy ani nemôžu, ale jednoducho sú energetickými upírmi. Spoznáte to tak, že vám s nimi stačí stráviť zopár minút, a máte pocit, ako by ste za sebou mali nejaký extrémny mentálny výkon.

#4 Ohovára vás za chrbtom

Ako sa hovorí, svet je malý a pravda je taká, že keď vás niekto ohovára za chrbtom, skôr či neskôr sa to k vám dostane. A tak sa k vám dostáva aj to, že váš “priateľ” vás ohovoril za chrbtom.

#5 Niekedy s vami neprehovorí celé týždne

Je viac-menej v poriadku odmlčať sa po hádke na niekoľko dní, ak vám to má dať priestor vychladnúť a konflikt doriešiť neskôr, k spokojnosti oboch strán. Falošný priateľ vás ale takto tichom trestá až pričasto.

#6 Nepodporuje vaše úspechy

Keď sa niekto úprimne teší z vášho úspechu, cítite to. Rovnako ale cítite, keď vám ho niekto nedopraje a len závidí. U takéhoto falošného priateľa je to pravidlom, aj keď si to spočiatku väčšinou odmietate pripustiť.

#7 V skutočnosti vás nepozná

Keď sa s týmto človekom bavíte o súkromných veciach, zisťujete, že vás pozná len úplne povrchne. Často vás nepočúva a pozornosť venuje selektívne len informáciám, ktoré môže nejak “zúžitkovať” alebo proti vám otočiť.