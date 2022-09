Ozval sa vám v posledných dňoch váš ex? Takto by ste mali reagovať

Je to zvláštne, ale viacero ľudí aktuálne trápi rovnaký problém naraz – a to síce, že sa im opäť začal ozývať ich ex. Nebudeme teraz pátrať po tom, či je niečo v ovzduší alebo aká je príčina, pozrime sa spolu radšej na to, ako sa v takejto situácii zachovať.

Ako píše aj portál Thought Catalog, keď sa niekto z minulosti snaží vrátiť do vášho života, nikdy to nebude len “náhoda”. Nech už je ale dôvod tejto osoby akýkoľvek, vedzte, že pre vás to nie je nič iné, ako test.

Zaujímavé ale je, že aktuálne sa na tento zaujímavý “fenomén” sťažuje množstvo ľudí. Ako keby sa všetci ex dohodli v nejakej tajnej skupinovej konverzácii na tom, že sa začnú ozývať osobám, s ktorými niekedy tvorili pár.

Dostali ste v poslednom období aj vy správu so znením “Ahoj, ako sa máš” alebo dokonca “Chýbaš mi”? Ak áno, možno doteraz premýšľate nad tým, ako a či vôbec reagovať. Skôr, než sa definitívne rozhodnete, skúste popremýšľať nad týmito 3 vecami.

#1 Zložte si ružové okuliare

Keď vám spomínaná správa došla, možno sa vám vynorili nostalgické spomienky na spoločnú minulosť. Nezabúdajte ale na jednu “magickú” schopnosť, ktorú má naša myseľ – a to síce na jej schopnosť doslova vygumovať z našej pamäte množstvo zlých vecí, a ponechať v nej len to dobré.

Zložte si preto ružové okuliare a s čistou mysľou sa zamyslite nad tým, ako to bolo vo vašom vzťahu v skutočnosti. Možno vás chuť odpísať veľmi skoro prejde.

#2 Spomeňte si na to, prečo sa váš vzťah skončil

Aj toto je vec, na ktorú veľmi radi a veľmi často zabúdame. Keď preto máte nutkanie odpísať, položte si otázku – prečo sa váš vzťah skončil? Bola to len nejaká dočasná nepriazeň osudu? Či pretrvávajúce konflikty? Alebo dokonca nevera?

Odpoveď na túto otázku vnesie viac jasnosti aj do toho, či máte na spomínanú správu vôbec reagovať.

#3 Veci niekedy nevyjdú na prvýkrát

Napriek tomu ale existuje množstvo párov, ktorým to na prvýkrát jednoducho nevyšlo. Potrebovali sa na na nejaký čas odlúčiť, aby “dozreli”, alebo aby si uvedomili niektoré veci.

Ak vás vaše odpovede na predošlé dve otázky neodradili, možno je to aj váš prípad. Skúste sa riadiť vašou intuíciou. Tá predsa nikdy neklame.