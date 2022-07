Niekedy stačí málo. Ak urobíte týchto 7 drobných chýb, ženu môžete stratiť navždy

Každý jeden vzťah si vyžaduje snahu. Ak ju doňho nevkladáte, veľmi ľahko sa môže stať, že sa skončí — rovnako ako v prípade, keď ho budete brať ako samozrejmosť. Navyše, ženy sú známe aj tým, že dokážu vo vzťahu zaregistrovať aj ten najmenší, najjemnejší signál, a na základe neho sa rozhodnúť.

Preto, ak ženu vo vzťahu nechcete stratiť, nikdy sa nedopustite týchto 7 chýb, ktoré popísal portál Collective. Mohli by byť osudové.

#1 Neprejavujete záujem o veci, ktoré ju bavia a robia jej radosť. Každá žena sníva o mužovi, ktorý bude s nadšením počúvať o veciach, ktoré ju bavia, o knihe, ktorú práve číta, o dobrom filme, ktorý videla či o jej cestovateľských snoch. Ak o tieto veci neprejavíte záujem, skôr či neskôr to spraví niekto iný.

#2 Neberiete váš vzťah ako prioritu. Samozrejme, že dôležitá je aj vaša kariéra, priatelia a rodina, avšak to, že je pre vás dôležitá, musí pocítiť aj ona. Ak bude mať neustále pocit, že je až na druhom (či dokonca poslednom) mieste, bude hľadať niekoho, pre koho bude samozrejmosťou, že je jeho prioritou.

#3 Stále sa musí ozývať prvá. Každá žena očakáva, že aj vy budete mať o komunikáciu či stretnutia s ňou rovnaký záujem, aký má ona. Ak neustále všetko iniciuje sama, dlho ju to baviť určite nebude.

#4 Neplánujete pre vás žiadne rande. Trávite všetok váš čas len doma? Neberiete ju nikam na výlety, nikdy pre ňu nepripravíte žiadne prekvapenie, vyhýbate sa tomu, aby ste ju predstavili priateľom či rodine? Aj toto môže byť jednou z osudových chýb.

#5 Nepoviete jej, že si vážite všetko, čo pre vás robí. Ženy majú tendenciu vkladať do vzťahu naozaj veľa, veľakrát ale táto ich snaha ostáva úplne nepovšimnutá, alebo je braná ako samozrejmosť. Ak jej poviete, ako si to všetko vážite, urobí to veľký rozdiel.

#6 Pokiaľ vás o to nepoprosí, nepomôžete jej. Ak je žena samostatná (dobre pre vás), môže jej byť nepríjemné poprosiť vás o pomoc. Skúste ju preto prekvapiť vašou vlastnou iniciatívou, aj keď by malo ísť len o nejakú drobnosť.

#7 Netrávite čas s jej rodinou a priateľmi. Ak vás už predstavila okruhu svojich najbližších, vždy bude veľmi rada, ak sami navrhnete, aby ste s nimi trávili nejaký čas. Určite ale bude veľmi citlivo reagovať na to, ak sa tomu budete doslova vyhýbať.