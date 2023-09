Neklamte samu seba. 5 znakov, že ide o pobláznenie, nie o lásku

Zamilovanosť sa neraz môže zhodovať so začiatočnými štádiami lásky a nie vždy ide o zlú vec. Skúste byť však viac realistická a dávajte si pozor, keďže pobláznenie sa často môže stať nezdravé. Ľahko sa premení na toxicitu a posadnutosť, z ktorej sa potom veľmi ťažko dostáva.

Článok pokračuje pod videom ↓

Spoznajte nasledujúce signály podľa portálu Collective World, ktoré jasne hovoria, že o láske nemôže byť ani reč:

1. Veľmi rýchlo ste tomu prepadli

Od prvého momentu, ako ste sa s ním stretli, až doteraz, by sa to dalo prirovnať k absolútnej smršti. Úprimne, sama tomu nemôžete uveriť, ako rýchlo a hlboko ste sa doňho zamilovali, najmä vzhľadom na skutočnosť, že ste sa nepoznali dlho. No ste „v tom“.

2. Považujete ho za dokonalého (a ignorujete všetky varovné signály)

Dokonalý je on, dokonalá je láska medzi vami, dokonalé je úplne všetko. Ste presvedčená, že nikdy vo svojom živote neurobil nič zlé a je bez akéhokoľvek hriechu. To, že má úspešnú kariéru a je super vtipný a vysoký ho predurčuje k jeho dokonalosti. Aspoň podľa vás. A to ešte ani nie je reč o tom, že ide o povrchné hodnotenie, ktoré bude ďalej spomenuté.

To, že vás nikdy nezavolá von, keď sa ide zabaviť so svojimi kamarátmi, alebo si nespomenie na deň vašich narodenín, úplne ignorujete. Ružový opar je silnejší ako vy, táto osoba predsa nemá žiadne nedostatky! Skôr či neskôr si to uvedomíte a príde o to väčšie sklamanie. Ste len pobláznená.

3. Neustále v hlave

Pohlcuje vaše myšlienky, takže je ťažké sústrediť sa v podstate na čokoľvek. Snívate o ňom, či už po ceste do práce alebo pri bežných činnostiach vrátane toho, keď idete na záchod. Máte problém žiť v prítomnosti a zapájať sa do rozhovorov s ostatnými, keďže hlava vám „lieta“ úplne niekde inde.

4. Je toho veľa, čo o ňom neviete

Pretože všetko, čo na ňom „milujete“, je dosť povrchné. Napríklad, ešte nikdy ste sa nepohádali, takže si nie ste istá, ako sa správa a vyjadruje svoj hnev. Neviete veľa o jeho minulosti, bolesti, alebo o niečom inom, čo z neho urobilo to, kým je. Všetko, čo o ňom viete, je to, čo by zistili úplne neznámi ľudia v jeho profile na sociálnej sieti. Koho vlastne milujete?

5. Neustále sa naňho snažíte zapôsobiť

Zúfalo túžite po jeho pozornosti. Venujete sa jeho koníčkom, no nestratili ste svoje vlastné záujmy? Nejde o lásku, kvôli druhému ste len dokázali opustiť samu seba. Svoju moc ste v podstate odovzdali do cudzích rúk a vaša sebahodnota klesla na bod mrazu. Ste posadnutá, nachádzate sa na toxickom území, teda na mieste, kde láska nikdy nebude mať šancu rásť.