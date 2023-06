Počuli ste už o „mozgovej hmle“? Trápi čoraz viac ľudí, toto je jej hlavnou príčinou

Ak sa cítite v poslednom období veľmi vyčerpane, máte problémy so sústredením sa, vaše nálady sa menia neprirodzene často a niekedy sa jednoducho cítite, ako keby vás niekto „vypol“, môžete mať dočinenia s mozgovou hmlou. Tá sa totiž stala vedľajším účinkom nášho neustále uponáhľaného a stresujúceho životného štýlu.

Tomuto zaujímavému fenoménu sa venuje čoraz viac pozornosti. Venovali sa mu napríklad aj portály Learning Mind či Draxe.

Čo spôsobuje mozgovú hmlu?

Odborníci z oddelenia fyziológie a medicíny z New York Medical College Valhalla opisujú mozgovú hmlu ako „interakciu fyziologických, kognitívnych a vnemových faktorov.“

Veľmi vysoké percento populácie trpí privysokou hladinou pretrvávajúceho stresu a nedostatkom spánku, ktoré sú veľmi často dôvodom zlej životosprávy. Človek sa vzdá akejkoľvek príležitosti na pohyb a začne sa stravovať nezdravo. Presne tento začarovaný kruh vedie k vzniku mozgovej hmly.

K najčastejším príčinám jej vzniku sa však pridáva napríklad aj zvýšená konzumácia kofeínu, či nejaké „prechodené“ zápalové ochorenie. Práve dlhodobá prítomnosť zápalu v tele je totiž najčastejším spúšťačom tohto ochorenia, zatiaľ čo stres je faktorom, ktoré ho dokáže ovplyvniť najviac – samozrejme, v negatívnom zmysle slova.

Mozgovú hmlu však môže podobne ako u depresii spôsobiť aj hormonálna nerovnováha, v tomto prípade konkrétne troch hormónov – dopamínu, serotonínu a kortizolu. Keď hladina ktoréhokoľvek z týchto hormónov príliš klesne alebo stúpne – napríklad hladina serotonínu klesá v dôsledku nedostatočného príjmu sacharidov, hladina kortizolu zas rastie v dôsledku stresu, nastáva problém.

Aké sú príznaky mozgovej hmly?

Pocity, ktoré človek prežíva pri mozgovej hmle by sa dali opísať ako presný protiklad pocitov vyrovnanosti, pokoja, optimizmu a motivácie. Veľmi ľahko a rýchlo vás dokáže pripraviť o akýkoľvek zdroj inšpirácie a šťastia, čo samozrejme zvyšuje riziko výskytu rovnakých príznakov, ako človek prežíva pri depresii alebo úzkosti.

Najčastejšie príznaky mozgovej hmly zvyčajne zahŕňajú:

nedostatok energie a pretrvávajúci pocit únavy

častú podráždenosť

bolesti hlavy

problém s pamäťou (časté zabúdanie, ťažkosti so zapamätaním si niečoho)

nedostatok motivácie

ľahko sa začnete nudiť

pretrvávajúci smútok

neustále robenie si starostí o nedôležité veci

nespavosť

problémy s koncentráciou

Odstránenie príznakov mozgovej hmly

Pokiaľ sa vylúči, že prítomné príznaky nie sú spôsobené žiadnym iným ochorením, dobrou správou je, že si dokážete pomôcť aj sami, a to nasledovne.

Upravte svoju stravu. Snažte sa v čo najväčšej možnej miere obmedziť konzumáciu konzervovaných, či ž hotových jedál predávaných v supermarketoch. Dajte si pozor na cukor a pri jeho konzumácii sa držte zlatej strednej cesty – jeho úplne vylúčenie z vášho jedálnička je rovnako škodlivé, ako jeho nadbytok. Konzumujte tiež veľa zeleniny a ovocia, viaceré štúdie dokázali, že dokážu znížiť zápal, ktorý je jednou z najčastejších príčin vzniku mozgovej hmly.

Prevezmite nad stresom kontrolu. Samozrejme, je oveľa ľahšie povedať to, ako to dokázať. Nič však nie je nemožné a s „vyčistením“ hlavy vám okrem iného môže pomôcť napríklad dostatok spánku, pravidelný pohyb, meditácia či upokojujúce dychové cvičenia. Nič z menovaných zdroj vášho stresu, teda nejaký problém, pravdepodobne nevyriešia, no pomôžu vám aspoň prečkať obdobie, kedy je najvypuklejší.