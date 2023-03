Mnohým ľuďom dnes chýba, ako ste na tom vy? Toto je 10 znakov, že disponujete emočnou inteligenciou

Ak by sme mali spraviť zoznam toho, čoho by tento svet potreboval viac, emočná inteligencia by tam celkom určite nechýbala. Mnohí ľudia ju, žiaľ, nemajú, ako ste na tom ale vy? Môžete si to overiť pomocou týchto 10+ znakov. Ak ich máte, znamená to, že touto cennou vlastnosťou disponujete.

Popísal ich portál The Minds Journal.

#1 Snažíte sa pochopiť motívy ľudí. Nikoho nesúdite na základe toho, čo spravil skôr, než sa zamyslíte nad jeho motívom.

#2 Žijete pre súčasný moment. Viete, že včerajšok už nezmeníte a zajtra sa môže stať čokoľvek. Aj svoje emócie preto smerujete len na prítomnosť.

#3 Rozumiete náladám druhých. Nikto z nás nie je dokonalý a už len z vlastnej skúsenosti viete, že každý z nás má aj zlé dni. Druhých za to neobviňujete, rozumiete tomu.

#4 Problémy neodkladáte. Ak sa vo vašom živote vyskytne niečo, čo treba riešiť, neodkladáte to, pretože viete, že by to spôsobilo doslova “búrku emócií”. Čokoľvek preto riešite tu a teraz.

#5 Načúvate druhým, no riadite sa sami sebou. Byť emocionálne inteligentný neznamená niekomu sa podriaďovať, práve naopak. Druhým pozorne načúvate, ale riadite sa vždy len sebou.

#6 Neustále na sebe pracujete. O emocionálne inteligentných ľuďoch často koluje mýtus, že sú otrokmi vlastných emócií, to ale vôbec nie je pravda. Venujete sa množstvu iných vecí a pracujete na tom, aby ste sa stali najlepšou možno verziou seba samého.

#7 Radi pomôžete druhým. Keď druhí potrebujú pomocnú ruku, radi im ju nezištne podáte. Zároveň ale treba dodať, že sa nenechávate využiť.

#8 Dokážete sa prispôsobiť každej situácii. Ste niečo ako “sociálny chameleón”. Skvele dokážete prečítať naladenie v každej spoločnosti a prispôsobiť sa mu.

#9 Riadite sa svojou intuíciu. Emočne inteligentní ľudia ju majú veľmi silno vyvinutú, a využívate to vo svoj prospech. Keď vám radi, vždy jej načúvate a poslúchnete ju. Viete totiž, že je to váš najlepší “vnútorný kompas”.

#10 Ľudí máte ľahko prečítaných. Výhodou emočnej inteligencie je, že ľuďom vidíte priamo do hlavy. Ľahko tak dokážete prečítať ich úmysly, a to aj keď sú zlé.