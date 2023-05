Máte túto vlastnosť? Výskum ukázal, že je tajným kľúčom k šťastnému životu

Každý túži po šťastnom živote, už málokto však vie, ako ho dosiahnuť a udržať si ho. Touto otázkou sa zaoberajú aj vedci na celom svete – dôkazom toho je tento zaujímavý výskum, ktorý priniesol jedno zaujímavé zistenie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Viac napísal portál Spring.

Kľúčovou je emocionálna stabilita

Najdôležitejším faktorom šťastia v priebehu celého života je emocionálna stabilita, ukázal výskum. Ľudia s vysokou emocionálnou stabilitou, teda opakom neuroticizmu, majú tendenciu byť pozitívni, mať veľkú sebakontrolu a zvládať psychický stres efektívne.

Pri analýze spokojnosti v práci a sociálnej oblasti sa ukázalo, že dôležité sú aj iné osobnostné črty.

Najdôležitejšou osobnostnou črtou pre spokojnosť v práci bola zodpovednosť, ktorá súvisí so sebadisciplínou a túžbou dosahovať úspech. Pre sociálnu spokojnosť boli najdôležitejšími faktormi extroverzia a prívetivosť.

Sú dôležité počas celého života

Výsledky pochádzajú zo štúdie, ktorá skúmala ako sa vzťah medzi osobnosťou a šťastím môže meniť s vekom.

Dr. Gabriel Olaru, prvý autor štúdie, uviedol: „Veľa štúdií ukázalo, že ľudia s určitými osobnostnými profilmi sú spokojnejší so svojím životom ako ostatní. Avšak nebolo podrobne preskúmané, či to platí v priebehu celého života. Napríklad extrovertní – sociálni, zhovorčiví – ľudia by mohli byť obzvlášť šťastní v mladom dospelom veku, keď zvyčajne nadväzujú nové sociálne vzťahy. Chceli sme teda preskúmať, či sa niektoré osobnostné črty, viac alebo menej relevantné pre spokojnosť so životom, menia v určitých životných fázach.“

Štúdia zahŕňala viac ako 9 000 holandských dospelých vo všetkých vekových kategóriách, ktorí boli sledovaní počas viac ako desiatich rokov.

Výsledky ukázali, že väzby medzi spokojnosťou so životom a osobnosťou zostali počas celého života takmer nezmenené.

Dôležitá je aj práca

Dr. Manon van Scheppingen, spoluautorka štúdie uviedla, že osobnosť ľudí tiež interaguje s prostredím.

„Dobrým príkladom toho, ako osobnosť interaguje s prostredím, je pracovný kontext. Jedno z našich zistení bolo, že väzba medzi emocionálnou stabilitou a spokojnosťou s prácou sa zvyšuje s vekom. Toto by mohlo byť vysvetlené tým, že emocionálne stabilní ľudia sa menej boja opustiť neuspokojivé pracovné miesta a sú náchylnejší uchádzať sa o náročnejšie a možno viac napĺňajúce a príjemnejšie práce na dlhodobo.“