Toto je jediná veta, ktorú si musíte prečítať, keď vás bude nabudúce trápiť úzkosť

Ľudia, ktorí trpia úzkostnou poruchou už veľmi dobre vedia, aký je život s úzkosťou náročný. Úzkosť prichádza nečakane a v zásade vždy vtedy, keď je to najmenej vhodné. Na dvere vašej mysle neklope, len drzo vykopne dvere a do mozgu vám zaseje myšlienky, kvôli ktorým sa idete zblázniť. Nie je to jednoduché a chce to veľa cviku, no predsa len existuje jeden spôsob, ako sa tohto problému zbaviť.

Keď sa človek trpiaci úzkostnou poruchou ocitne v situácii, v ktorej sa necíti komfortne, môže byť len otázkou času, kedy prevezme kontrolu nad celou situáciou úzkosť. Mozog v tej chvíli začne vytvárať falošné fakty a začína fabulovať príbehy a katastrofické scenáre, ktoré sú však vo väčšine prípadov na míle vzdialené od pravdy.

Terapeuti, ktorí sa liečbe a zmierňovaniu úzkosti venujú už roky, však odporúčajú jednu veľmi jednoduchú vec. Vždy, keď budete cítiť, že vás začína ovládať úzkosť, položte si nasledovnú otázku:

Je to, čo mi práve teraz hovorí môj mozog, 100%-ná pravda?

Ak ste už niekedy bojovali s úzkosťou, veľmi dobre viete, kam táto otázka mieri. Veľmi dobre viete, že 99% z tých temných myšlienok a hrozivých scenárov, ktoré vám vtedy prichádzajú na um, sa v skutočnosti nikdy neudeje. Ide o to, že úzkosť sa nad vami snaží prevziať plnú kontrolu.

“Určite ma povýšili len preto, aby videli zlyhať.”

“Určite ma pozval/a von len preto, aby sa na mne s priateľmi zabávali.”

“Nie som dosť dobrý/á.”

“Prečo som musel/a povedať práve toto? Teraz vyzerám ako úplný idiot.”

…a tisícky ďalších. Poznáte to, však?

Polienka do ohňa si prikladáme my sami. My sami sme architektmi našej mysle a my sami si projektujeme naše najväčšie obavy. Myslíme na tie najhoršie možné veci a sami seba nútime uveriť tomu, že nie sú len výmyslom, ale holou pravdou.

No pozor, budíček – takmer nič z toho, čo vám vaša myseľ predkladá počas ataku úzkosti, nie je pravda. Úzkosť je skutočná, no myšlienky, ktoré vám vkladá do mozgu, skutočné nie sú.

Je to, čo mi práve teraz hovorí môj mozog, 100%-ná pravda?

Toto je teda jediná otázka, ktorú si položte ihneď, ako pocítite, že niečo sa začína diať. Dajte si pozor na svoje myšlienky a nedovoľte, aby vás celých ovládli. Zvládnuť to a ovládnuť svoju myseľ je náročné, no nie nemožné. Vy v sebe však máte dostatok síl nato, aby ste to zvládli.