Dokonalý vzťah či materstvo. Toto je 10 vecí, ktoré by sme si mali prestať idealizovať

V našich životoch si veľakrát idealizujeme veci, ktoré si to nezaslúžia, čo je potom dôsledkom mnohých našich sklamaní. Portál Collective sa preto žien opýtal, ktoré veci by sme si mali ako spoločnosť konečne prestať idealizovať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Toto sú tie najzaujímavejšie z ich odpovedí.

1. “Vzťahy. Mám pocit, že priveľa ľudí sa správa, ako keby boli dokonalým partnerom pre úplne každého, a že iné ako dokonalé vzťahy nemajú žiadnu hodnotu.”

2. “Materstvo. Cítim sa byť podvedená tým, ako ho spoločnosť prezentuje. Je to veľmi náročné, a rovnako náročné je hovoriť druhým o tom, ako sa po pôrode naozaj cítim, pretože mám strach, že budem označená za zlú matku. Milujem svoje dieťa, ale materstvo je nanič.”

3. “Byť neustále prepracovaný. Nikto z nás nedostane nijaké ocenenie za to, že obetoval celý svoj život práci. Nikoho to nezaujíma. Keď zo svojej práce dnes odídete, do niekoľkých minút si za vás nájdu náhradu.”

4. “Dokonalé svadby len kvôli pekným fotkám na sociálne siete. Niektoré ženy potrebujú dokonalé zásnuby či dokonalú svadbu — len kvôli fotkám. Je to hrozný cringe.”

5. “Dokonalý život. Veľa ľudí stále verí tomu, že po vysokej škole si musíte nájsť skvelú prácu, mať svadbu, dieťa a žiť v dome. Veci sa ale niekedy vyvinú inak. Mám aj priateľov, ktorí žijú podľa tohto vzorca, no nemôžem povedať, že by boli šťastnejší ako tí, ktorí sa rozhodli pre inú cestu.”

6. “Grandiózne romantické gestá. Veľakrát sa totiž používajú na to, aby zmyli toxické správanie. Poznám ľudí, ktorí doslova uviazli v takýchto vzťahoch.”

7. “Presvedčenie, že nejakého muža napravíte. Nenapravíte. Je jednoducho hrozný človek, a vy s tým nič nespravíte.”

8. “Cestovanie. Milujem cestovanie, ale domov je jednoducho domov. Okrem toho sa cestovanie veľmi idealizuje — často je veľmi únavné a ani zďaleka to nie je len samé pozlátko.”

9. “Byť neustále dostupný. Som si istá, že väčšina z nás má mobily, mail, sociálne siete a podobne, prestaňme si ale idealizovať to, ako cool je každému odpovedať ihneď. Nie som dostupná 24/7.”

10. “Koncept spriaznených duší. Veľakrát ide totiž len o dysfunčný toxický vzťah.“