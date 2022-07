Ľudia s touto farbou očí pôsobia najviac atraktívne a dôveryhodne. Máte ju aj vy?

Ako sa ukázalo už pri viacerých vedeckých výskumoch, farba očí je dôležitým faktorom nielen v oblasti nášho vzhľladu, ale aj pri tom, ako nás vnímajú ostatní. Vedcom sa napríklad podarilo zistiť, že ak máte túto farbu očí, pôsobíte veľmi dôveryhodne a atraktívne.

Akej farby sú vaše oči? Ak hnedej, nasledovné správy potešia práve vás. Ako informuje portál Spring, hnedookých ľudí vnímame ako tých najviac dôveryhodných a atraktívnych.

Súdime v zlomku sekundy

Veľakrát si navrávame, že my určite nie sme tí, ktorí by druhých súdili podľa vzhľadu, pravdou ale je, že podvedome to robí každý jeden z nás.

Súd o človeku, ktorého sme práve stretli, spravíme v zlomku sekundy — a to bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Najdôveryhodnejšie črty tváre

Vedci zistili, že medzi črty tváre spájajúce sa s najväčšou dôveryhodnosťou patria:

väčšie oči

výraznejšie obočie

ústa s kútikmi smerujúcimi nahor

hnedé oči

Musíme ale dodať jednu veľmi dôležitú informáciu, a to síce, že vedci v rámci výskumu porovnávali iba modré a hnedé oči. Zelené boli pre tento účel “vyňaté”, nakoľko ich má len cca 1 % populácie.

Ide aj o tvar tváre

Vedci pritom poznamenávajú tiež to, že ich výskum dokázal, že nejde ani tak o farbu samotnú, ako o črty tváre, ktoré sa s ňou spájajú.

Autori štúdie vysvetľujú: “Hnedookí ľudia majú tendenciu mať okrúhlejšiu a širšiu bradu, širšie ústa s kútikmi smerujúcimi nahor, väčšie oči a viac symetrické obočie.”