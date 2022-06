Dnes nastal “jahodový” spln Mesiaca. Pre tieto 3 znamenia ale sladký rozhodne nebude

Astrológovia sa zhodujú na tom, že dnešný spln mesiaca bude poriadne “nepohodlný”. Mnohých z nás totiž posunie do situácií, v ktorých sa budeme cítiť diskomfortne, avšak pozor — bude to tak len preto, aby nás to posunulo ďalej.

Článok pokračuje pod videom ↓

Spln predstavuje v astrológii to, že by sme mali nechať ísť veci, ktoré nám už neslúžia. Toto obdobie ale zväčša vnímame ako veľmi chaotické, pretože spravidla je doslova presýtené precitlivenosťou a zosilnenými emóciami.

Je to ale priam dokonalý čas na to, aby ste riskovali a plnili si svoje sny. Čím viac prekážok a polien vám bude hodených pod nohy, tým bude odmena sladšia. Presne ako jahody, keď už hovoríme o “jahodovom” splne mesiaca.

A ktoré 3 znamenia to dnes budú mať najťažšie? To prezradil portál Bustle.

Býk

Ak ste sa narodili práve v tomto znamení, dnešný spln pre vás bude výzvou. Buďte opatrní hlavne čo sa týka vašich financií. Vašou slabosťou je nadmerné utrácanie pri online nákupoch, dajte ale na svoju intuíciu a skúste tomu pokušeniu odolať. Ak sa vám to podarí, vašou odmenou bude, že sa zrejme dostanete k nejakému väčšiemu obnosu peňazí.

Rak

Počas tohto splnu by ste sa mali zamyslieť nad svojím zdravím a určite by ste mali aspoň na chvíľu spomaliť. Zrejme tiež bojujete s tým, že vaše každodenné rituály sa vám už zdajú byť monotónne a začínajú vás nudiť, tento spln ale váš život nejakým spôsobom “okorení”. Aktuálne obdobie vás tiež bude nabádať k tomu, aby ste už ukončili priateľstvá, ktoré vám neprinášajú nič dobré, a aby ste hľadeli dopredu.

Škorpión

Tento spln Mesiaca poriadne otrasie vaším pocitom bezpečia. Budete cítiť neistotu, úzkosť a nestabilitu. Budú zasiahnuté vaše najcitlivejšie miesta, no nesnažte sa tieto pocity potláčať, práve naopak — dajte ich von. Uvidíte, ako vám to pomôže, a ako sa vám uľaví. Možno sa dokonca dozviete nejaké tajomstvo, ktoré vás nepríjemne prekvapí. Ak sa cítite preťažene, je v poriadku uzavrieť sa do seba a na pár dní sa dať do režimu “nerušiť”. Pomôže vám to.