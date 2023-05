Dajte si na ne pozor, kým nie je neskoro. Toto je 7 predzvestí toho, že čoskoro vyhoríte

Stretáva sa s ním, žiaľ, čoraz viac ľudí. Príliš tomu nepomáha ani súčasná doba. Vyhoreniu sa však dá predísť – dôležité je ale vedieť ako. Medzi jednu z najdôležitejších vecí patrí aj vedieť rozpoznať jeho rané príznaky.

Popísal ich portál Learning Mind.

#1 Cítite neobyčajnú podráždenosť

Možno ste si o sebe predtým mysleli, že máte nervy z ocele, dnes je však všetko inak. Do vývrtky vás dokážu vytočiť aj úplné drobnosti, ktoré s odstupom času sami považujete za úplné absurdnosti. Napriek tomu však cítite, že v poslednom čase ste neustále podráždení, nervózni, a cítite sa doslova ako tlakový hrniec.

#2 Máte pocit, ako by ste zo seba dávali všetko, no nestačí to

Jedným z raných znakov vyhorenia je aj to, že máte pocit, ako by ste zo seba dávali absolútne maximum, no druhí to aj tak neoceňujú. Máte jednoducho pocit, že čokoľvek, čo spravíte, je málo.

#3 Bez ohľadu na mieru únavy nedokážete odpočívať

Cítite neopísateľnú mentálnu únavu, no napriek tomu, keď si večer ľahnete do postele, nedokážete zaspať. Práve toto je väčšinou jasným dôkazom toho, že ste prekročili svoj vlastný limit, a vaše telo to nedokáže spracovať.

#4 Necítite sa dobre

Telo neoklameme. Prehovoriť k vám nevie, dá vám to preto najavo iným spôsobom – a to tak, že sa budete cítiť jednoducho zle. Budete mať pocit, akoby na vás niečo liezlo, výnimočné nie sú ani bolesti hlavy či žalúdočné problémy.

#5 Práca vás už nebaví

To, čo ste predtým milovali, vás v súčasnosti doslova otravuje. Aj tie najzákladnejšie pracovné povinnosti považujete za obtiaž alebo ich beriete tak, že niekto vás nimi doslova “otravuje” či provokuje.

#6 Vaše sebavedomie je na bode mrazu

Možno ste ho mali predtým aj na rozdávanie, dnes je však všetko inak. Sami cítite, že vám chýba zdravé sebavedomie, a začínate sa tak uzatvárať sami do seba.

#7 Zmenil sa váš apetít

Zmenili sa aj vaše chute do jedla a váš apetít. Možnosti sú len dve – buď ste začali jesť až priveľa a doslova všetko, alebo naopak, po celý deň do seba nedokážete dostať absolútne nič.