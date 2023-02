Chce vás muž na vážny vzťah alebo len na jednu noc? Rozhoduje o tom (aj) táto črta tváre

Možno aj vy ste si všimli, že nájsť si v dnešnej dobe vzťah, ktorý bude naozaj vážny a vydrží, je hotové umenie. Je to, samozrejme, závislé od mnohých faktorov, no podľa štúdie publikovanej v British Journal of Psychology zohráva dôležitú úlohu aj tento zvláštny faktor.

Článok pokračuje pod videom ↓

V prvom rade je potrebné povedať, že táto štúdia zrejme mnohých ľudí pobúri, veda je však veda a výsledky štúdií hovoria jasnou rečou. Poďme sa na ne teda pozrieť.

Ak ste ženou, určite by vás zaujímalo, ako vás vnímajú muži – či ako ženu na dlhodobý a vážny vzťah s perspektívou založiť si rodinu, alebo len ako “zábavku” na jednu noc. Odpoveď je, žiaľ, až príliš jednoduchá, a znie nasledovne: čím je žena krajšia, tým väčší problém má nájsť si dlhodobý vzťah.

Štúdia publikovaná v British Journal of Psychology totiž jasne preukázala, že krásne ženy s výrazne ženskými črtami (menšia čeľusť, plnšie líca, veľké oči a veľké pery) považujú páni vo väčšine prípadov len za záležitosť na krátky, nezáväzný flirt. Čo je ešte horšie – práve takéto ženy podľa štúdie najviac priťahujú aj mužov, ktorí sú už zadaní.

Túto štúdiu viedol Anthony C. Little z University of Glasgow a zúčastnilo sa jej niekoľko stoviek mužov, ktorým boli predkladané fotografie žien. Mali hodnotiť nielen ich atraktivitu, ale aj to, či by si s danou ženou dokázali predstaviť vážny vzťah, alebo len nezáväzný flirt.

Jasne sa potvrdilo, že väžny vzťah si muži vedeli predstaviť najčastejšie so ženami, ktoré považovali za menej atraktívne. Znie to paradoxne, však? Veda má však odpoveď na všetko, a tento “bizár” nie je žiadnou výnimkou.

Autori štúdie hovoria o tom, že nejde o žiadne prevratné zistenie, a že takéto správanie je u mužov pozorovateľné už stovky rokov. Ide o to, že muž má pri krásnej žene neustály strach, že ho podvedie, alebo „vymení za lepšieho”. Pri menej atraktívnej žene takéto myšlienky nemá, a preto sa vo vzťahu cíti oveľa komfortnejšie.

Dá sa s týmto nejak bojovať? Autori štúdie odporúčajú atraktívnym ženám jedine to, aby mužom skúsili dávať signály hovoriace o tom, že dokážu byť rovnako dobrými a vernými partnerkami. O tom, ako presne by takéto “nenápadné” signály mali vyzerať, však už nehovoria.