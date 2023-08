Ako dosiahnuť všetko, čo chcete? Týchto 10 vecí robia úspešní ľudia každý deň

Hoci generálnym riaditeľom sa nestanete zo dňa na deň, nehádžte flintu do žita. Nasledujúcich 10 tipov vás postupne nasmeruje k úspechu, vďaka čomu budete rásť každou jednou hodinou. Úspešní ľudia držia v rukách veľký triumf. Vedia, ako sa postupne dopracovať k úspechu, lebo nič nie je zadarmo. Zrejme ste chceli počuť niečo iné, no ak sa skutočne budete držať týchto rád, očakávajte, že dosiahnete všetko, čo si zaumienite.

Čo robiť podľa portálu Readerˊs Digest, aby ste sa dostali do každého cieľa, ktorý si vo svojom živote stanovíte?

Buďte sústredení 24 hodín denne

Je nespočetné množstvo vecí, ktoré môžete urobiť za deň – umyť si auto, vyjsť na horu, pozrieť si film. Hoci vám zrejme nepomôžu k veľkému úspechu, ktorý by sa dostavil hneď zajtra, dôležité je, aby ste ich neodkladali a spravili ešte v ten deň. „Tých 24 hodín, ktoré práve teraz prežívate, určuje úroveň vášho úspechu. Práve teraz máte možnosť rozhodovať sa o svojich cieľoch. Takáto príležitosť neexistovala včera a ani zajtra nebude,“ povedala koučka Randi Levinová. Dnes je jediný čas, aby ste urobili potrebné kroky na dosiahnutie toho, po čom túžite. Začnite tým, že si položíte otázku, čo môžete urobiť teraz. Nebuďte pohodlní a lenivosť dajte bokom! Práca, ktorú teraz musíte spraviť, nemusí existovať o 25 rokov.

Spravte z toho zvyk

Svoje správanie môžete zmeniť už za 66 dní, ako tvrdí štúdia publikovaná v časopise European Journal of Social Psychology. Ak sa vám toto obdobie zdá ako dlhý úsek, zvážte, či ho budete brať týždeň po týždni. „Každý týždeň v nedeľu si nájdite pár minút, aby ste sa zamerali na to, čo sa vám podarilo počas uplynulého týždňa. Máme tendenciu zdôrazňovať to, čo sme nedosiahli. Zmeňte scenár a sústreďte sa na úspechy, aj tie najmenšie. To preprogramuje vaše myšlienky, po negatívnych nebudú ani stopy a do svojho života začnete priťahovať pozitívne veci,“ radí odborníčka. Za úspech sa ráta čokoľvek, od povýšenia až po zvládnutie receptu na koláč, na ktorý ste si doteraz netrúfali. Pozitívne myslenie sa čoskoro stane nákazlivým!

Dajte na prvé miesto seba

Zoznamy úloh nie sú určené výlučne na prácu. Môžu byť aj zábavné! „Uistite sa, že váš „to-do list“ obsahuje jasne definovaný čas na svoj vlastný posun. Medzi pracovnými stretnutiami si naplánujte čas na tréning v posilňovni, s priateľmi v obľúbenej kaviarni, na svoje záľuby, alebo nerobte vôbec nič,“ povedala koučka. Tak nájdete balans medzi vzťahom k sebe a práci. Je dôležité nájsť si čas pre seba i svojich partnerov. Do práce potom budete chodiť s elánom a dobitými baterkami.

Vytvorte si špeciálny zoznam

Keď Marie Oatsová odštartovala svoju právnickú kariéru, spolupracovala s dohliadajúcim právnikom. Všimla si, ako sa mu darilo v práci a bol úspešný bez toho, aby bol vystresovaný alebo sa neustále za niečím ponáhľal. „Keď som sa ho opýtala, čo je za tým, povedal mi o svojom špeciálnom zozname, ktorý si viedol. Je podobný klasickému „to-do listu“, no odlišoval sa v jednej veci. Viac sa sústredil na jednotlivé ciele. Každý deň vymenoval tri až päť vecí, ktoré bolo potrebné v ten deň urobiť, aby ho posunuli ďalej a umožnili mu rásť. Ak ich splnil, ten deň považoval za víťazstvo.“ Ide v podstate o zoznam drobných víťazstiev, ktoré budete vďaka jeho splneniu zažívať každý deň.

Buďte stále zvedaví

Všetky veľké vynálezy poháňala zvedavosť. Keby Amelia Earhartová nebola zvedavá, aké by to bolo vzdorovať gravitácii, mali by sme lietadlá? Možno áno, ale nie tak skoro. Táto neukojiteľná túžba po učení vyháňa spoločnosť zo starých tradícií. Neustála zvedavosť je na zozname 10 znakov, že ste múdrejší, ako ste si mysleli. „Nikdy neprestávajte byť zvedaví na ľudí, nápady a nové inovácie,“ povedal Grant Schreiber, zakladajúci redaktor Real Leaders.

Čítajte

Známa aktivita, ktorá nikdy nezostarne. Čítanie je najjednoduchší spôsob, ako zostať informovaní a viesť dômyselné rozhovory, ktoré vám pomôžu uspieť. Čokoľvek zo správ, ľúbostného románu, akademického článku alebo dokonca anglického textu z učebnice vášho dieťaťa vám prezradí tajomstvo, o ktorom ste doteraz nevedeli. „Časté čítanie, dokonca aj o témach, ktoré nesúvisia s vašou firmou, vás môže podnietiť k novým nápadom,“ povedal Schreiber. Zdieľanie vedomostí je rovnako vzrušujúce, ako učenie sa!

Vnímajte problém ako novú príležitosť

Problém, ktorý prenasleduje vaše podnikanie – napr. neschopnosť predať dostatok reklám –, je len ďalšou cestou k úspechu. Otázka, ako definovať úspech, môže byť určená pocitom. „Vnímať problém ako niečo, čo prinesie nové riešenie, je ďalší psychologický prístup, ktorý mi pomáha v podnikaní,“ hovorí o svojich skúsenostiach Schreiber. „Zistil som, že prijatie problémov je súčasťou kreatívneho procesu.“ Môže sa zdať, že sa nedajú prekonať. Pozrite sa na problémy ako na okno, ktoré vám otvára nové príležitosti.

Preskúmajte vlastný duševný život

Koncept, o ktorom hovorí Radha Agrawalová vo svojej knihe Belong, naznačuje pozrieť sa do svojho vnútra, aby ste mohli uspieť. Čo tým presne myslí? Ak chcete žiť úspešný život, musíte najprv introspektívne premýšľať o svojich cieľoch. Ľudia, ktorí identifikujú svoje ciele a vytvoria plán, nakoniec dosiahnu to, po čom túžia. „Uvedomte si, kto ste a zamerajte sa na to, čo chcete. Úspech sa dostaví,“ píše Agrawalová v knihe.

Prekonajte strach

Každý má strach, ktorý ovláda určitú časť jeho života, ale ak ho zvládnete, naštartujete tým svoj úspech. „Prekonávanie strachu je hlavnou stratégiou na dosiahnutie úspechu. Všetci generálni riaditelia sa niečoho boja, aj keď to nepriznajú. Ak ustojíte nepríjemný telefonát s vaším šéfom, z ktorého ste mali strach, posilní vás to a uvedomíte si, že mnohé obavy sú len vo vašej hlave.“

Zabudnite na multitasking

Jedným z víťazných atribútov úspešných ľudí je zamerať sa na jednu vec. Zakaždým, keď sa snažíte urobiť dve alebo viac vecí naraz, utlmíte výsledky v procese, povedala Michelle Gambleová, generálna riaditeľka 3L Publishing and PR. Jednoducho povedané, nič z toho neurobíte poriadne. „Venujte každej úlohe plnú pozornosť. Nepokračujte k ďalšej, kým prvá nebude vykonaná dokonale. Je to veľmi jednoduchá stratégia, ktorá funguje,“ povedala Gambleová. „Multitasking je ako chobotnica na kolieskových korčuliach: veľa pohyblivých častí, ktoré však nikam nevedú.“