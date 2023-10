Ak chcete byť v živote skutočne šťastní, musíte si osvojiť tieto 4 myšlienky

Lipnete vo svojom živote na niečom, čo vo vás vyvoláva negatívne emócie? Negativita je toxická energia, ktorá dokáže vo veľkej miere zamávať našou mysľou a ovplyvniť naše každodenné aktivity či rozhodnutia. Nech sa snažíte byť akokoľvek pozitívni, vždy sa nájdu ľudia, ktorí okolo vás šíria negatívnu auru schopnú atakovať vaše fyzické a duševné zdravie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aj v tomto neprajnom prostredí však stále existuje šanca na vybudovanie si pozitívneho myslenia. Základom je silné mentálne nastavenie a odpútanie sa od spoločenského davu. V tomto prípade platí stará známa rovnica, že čím viac sa budete zameriavať na to negatívne vo vašom živote, tým ho budete posilňovať a stále viac priťahovať. Spôsob, akým sa pozeráte na svet, dokáže ovplyvniť nielen vaše myšlienky, ale aj život.

Je dôležité, aby ste presunuli svoju pozornosť na pozitívne aspekty života. Začnite napríklad tým, že sa pokúsite zbaviť pocitov nenávisti, žiarlivosti, strachu, bolesti, zanecháte za sebou pochybnosti a toxické vzťahy, ktoré by vás mohli v čomkoľvek brzdiť. Sústreďte sa na prítomný okamih a prestaňte sa obávať toho, čo aj tak nedokážete ovplyvniť. Prvý krok nebude určite jednoduchý, je však začiatkom cesty za kvalitnejším a šťastnejším životom.

Portál Your Tango uvádza niekoľko osvedčených spôsobov, ktoré vám môžu pomôcť k oslobodeniu od negatívnych myšlienok, emócií a návykov. Ak chcete byť skutočne šťastní, vpustite do svojho života tieto 4 myšlienky.

1. Neberte si všetko osobne

Keď vám niekto povie niečo neslušné alebo nevhodné, jednoducho sa pokúste uvoľniť, zhlboka dýchať a pustiť to z hlavy. Nie je potrebné, aby ste si každú kritiku alebo verbálny útok púšťali k srdcu.

Berte to tak, že človek, ktorý je k vám hrubý, má problém sám so sebou, je vnútorne zranený alebo frustrovaný vlastným životom. Prejavte mu preto radšej súcit. Pokúste sa pochopiť, čo sa vám vlastne snaží povedať, bez súdenia alebo potreby odplaty. Uvedomte si, že to, ako sa k vám budú ľudia správať, nemáte pod kontrolou. Ale to, ako zareagujete, je výsostne vo vašej réžii. Reagujte na ich hrubosť pozitívne a sledujte, ako začnú ustupovať.

2. Nedržte v sebe nevraživosť

Odpustenie je považované za jeden z najsilnejších a najviac oslobodzujúcich pocitov, aké môžete zažiť. Hoci odpustiť niekomu, kto vám vážne ublížil, môže byť náročné, je to jediný spôsob, ako sa zbaviť negatívnych emócií. Je však zároveň potrebné odpustiť aj sebe, že ste v sebe tak dlho prechovávali zášť.

Naše zranenie veľakrát vychádza z prehnaných očakávaní, ktoré máme od iných, väčšinou nášmu srdcu blízkych ľudí. Keď sa tieto očakávania nenaplnia, môžeme sa cítiť sklamaní a nahnevaní. Musíte si však uvedomiť, že nikto nemá právo niekoho ovládať a ublížiť vám určite nebol ich zámer. Jednoducho v danej chvíli urobili to, čo považovali za najlepšie.

3. Nezabúdajte na sebalásku

Nízke sebavedomie a pocity nedostatočnosti môžu viesť k stresu, hnevu, úzkosti, strachu či depresii. Najlepší spôsob ako tieto stavy prekonať, je každý deň venovať aspoň chvíľu pozitívnym afirmáciám. K tomu, že si pripomeniete, akí ste úžasní, nepotrebujete nikoho iného, stačí, že si to myslíte vy.

Tým, že si zodpoviete otázku, prečo sa máte radi, upozorníte na svoje pozitívne vlastnosti. A pokiaľ v sebe dokážete vidieť to dobré, ostatní vás začnú vnímať rovnako. Kedykoľvek sa vo vašej mysli začnú objavovať negatívne myšlienky, zamyslite sa nad prítomným okamihom, sústreďte sa na to, čo vás v danej chvíli dokáže urobiť šťastnými, aj keby to malo byť len dočasné. Tieto pozitívne afirmácie majú silu naviesť vás na cestu bezpodmienečnej sebalásky.

4. Zamerajte sa na pozitívne činnosti

Robiť to, v čom ste dobrí, vás robí šťastnými a celkovo pozitívnejšími. Nemusíte vynikať v žiadnej umeleckej oblasti alebo oplývať nesmiernou kreativitou. Stačí, že sa venujete tomu, čo máte radi. Strávte viac času so svojím domácim miláčikom, vyberte sa na dlhšiu prechádzku, zúčastnite sa vzdelávacieho online kurzu, prihláste sa na tanečný kurz, venujte sa pravidelnému silovému tréningu, alebo sa len jednoducho vyberte nakupovať.

Akékoľvek záľuby, či už ich praktizujete dlhšie alebo ste ich objavili len nedávno, vám pomôžu zlepšiť duševnú pohodu a pretvoriť vaše myšlienky na pozitívne. Zbavenie sa negativity vo vašom živote začína voľbou. Stačí si len všímať svoje myšlienky či emócie a pomaly robiť aspoň malé kroky k lepšiemu.