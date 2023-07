8 znakov, ktoré prezradia, že ste pripravení znova milovať po bolestivom rozchode

Väčšina ľudí verí, že nový vzťah ich môže vyliečiť z bolestivého rozchodu a osamelosti. Psychológovia však tvrdia niečo iné. Podľa nich na to treba ísť s rozumom a počkať nejaký čas, aby ste boli opäť pripravení začať novú kapitolu života s novým partnerom. Ako však zistiť, že ste už v tomto štádiu?

Ste zrelí na nový vzťah? Sledujte nasledujúce znaky podľa Bright Side. Ak sa vás týkajú, je jasné, že ste sa pohli vpred a zotavili z nepríjemných pocitov, ktoré vo vás vyvolal rozchod.

1. Minulosť vám nespôsobuje negatívne emócie

Obavy, ktoré ste mali zakaždým, keď ste stretli svojho bývalého priateľa, sú preč! Zmizla nervozita a hnev, ktorý ste k nemu cítili, je taktiež dávno preč. So svojou minulosťou ste sa zmierili, beriete ju takú, aká je a ste za ňu vďační, keďže vás naučila mnoho vecí. To naznačuje, že ste sa posunuli ďalej a prehrávanie všetkých svojich emócií a situácií z minulosti už nehrozí. Namiesto toho ste sa začali sústrediť na svoju budúcnosť a budovanie nových vzťahov.

2. Nebojíte sa samoty

Akokoľvek paradoxne to môže znieť, nikdy nie ste takí pripravení na nové vzťahy, ako v momente, keď chcete byť sami. V tejto chvíli už necítite smútok, že ste osamelí, nesedíte doma, nečakáte na lásku a už vôbec každú chvíľu nesledujete svoj telefón každých 5 minút. Namiesto toho robíte niečo zmysluplnejšie, čo napĺňa váš život.

3. Máte svoje záujmy a priateľov

Keď sme vo vzťahu, podvedome si začneme osvojovať záujmy partnera. To ostane aj po rozchode. Avšak po nejakom čase si uvedomíte, že tá plavba na kajaku v skutočnosti nie je niečo, čo by vás až tak bavilo, zatiaľ čo zabudnutý fotoaparát od starého otca, ktorý je pochovaný hlboko vo vašom šatníku, vám môže priniesť skutočné potešenie. Začnete robiť to, čo vám robí veľkú radosť, alebo čo ste vždy chceli vyskúšať.

Okrem toho trávite čas so svojimi priateľmi, lebo je vám s nimi dobre a hlavne preto, lebo chcete. Jednoducho povedané, ste pripravení na nový vzťah, ak sa váš život už nesústreďuje len na jednu osobu.

4. Ste pripravení lásku prijímať, ale aj dávať

Kým nie ste vo vzťahu, máte v sebe toľko nehy a tepla, že nimi môžete zohriať polovicu sveta! Ten moment, keď pochopíte, že chcete byť nielen podporovaní a milovaní, ale aj to, že vy sami ste pripravení to isté spraviť pre druhú osobu, znamená jediné: nastal čas na nový vzťah.

5. Keď vidíte vzťahy u iných, reagujete pokojne

Nerobí vám problém sledovať milostné príbehy bez sĺz. Vy ste dokonca šťastní aj za nich a prajete im to zo srdca. Nežiarlite na priateľov a tých, ktorí už našli svoje šťastie, pretože viete, že jedného dňa si to šťastie nájde aj vás.

6. Chcete chodiť na rande

Myšlienka, že budete musieť znova hovoriť o sebe a spoznávať druhú osobu od samotného začiatku vás vôbec netrápi. Namiesto toho vzbudí váš záujem a zvedavosť. Od rozchodu už totiž ubehlo dosť času a vy sa opäť cítite očarení niekým novým.

7. Viete povedať „nie“

Za ten čas, ktorý ste strávili osamote, ste sa naučili stanoviť si svoje hranice. Preto budete vedieť s istotou povedať, ktoré vlastnosti by mal mať váš budúci partner. Ste schopní povedať „nie“ akejkoľvek osobe, ak vidíte, že vzťah s ňou k ničomu nevedie.

8. Ste pripravení robiť kompromisy

Viete, čo chcete a čo nie, no zároveň rátate s tým, že sa vám na partnerovi nemusí všetko páčiť. Máte záujem porozprávať sa o tom a robiť kompromisy. To isté platí aj opačne. Uvedomujete si, že ani vášmu partnerovi nemusí na vás všetko sedieť. Nerobíte si z toho ťažkú hlavu. Ste pripravení prehodnotiť svoj názor na niektoré veci, vzdať sa svojich zlých návykov, či dokonca vyskúšať niečo nové. Práve ste otvorili dvere novej láske.