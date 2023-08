8 kľúčových tipov, ktorých sa musíte držať, ak sa chcete správne ospravedlniť

Nikto netvrdí, že ospravedlniť sa niekomu je ľahké. Tento čin možno dokonca považovať za odvážny, pretože do určitej miery prekonávame samých seba, na druhej strane ním však druhým ukazujeme svoj charakter a dávame najavo, že aj my sme len nedokonalé bytosti.

Ospravedlnenie napomáha urovnávať konflikty a uzdravovať vzťahy. Ak však svoje zmýšľanie nastavíte nesprávnym smerom, nemusí to viesť k želanému efektu. Chcete sa cítiť ako dobrý človek, a tak prejdete do defenzívy v podobe výhovoriek, prečo vás správanie toho druhého vyprovokovalo. Ak sa o tejto skutočnosti dokážete presvedčiť, vo vašej mysli to môže postupne vylúčiť potrebu akéhokoľvek ospravedlnenia. Na mieste nie je ani nadmerné premýšľanie o tom, aké to bude strašne nepríjemné alebo neefektívne.

Niet pochýb o tom, že úprimné ospravedlnenie prináša množstvo výhod pre obe strany. Upevňuje vzťah, vzájomnú dôveru, napomáha k odpusteniu a zmiereniu, čím dokáže znižovať stres a zlepšiť (nielen) psychické zdravie.

Ak ste sa odhodlali k tomuto kroku a chcete sa skutočne dobre ospravedlniť, dbajte na nasledovných 8 kľúčových tipov, ktoré popisuje portál Time.

1. Neunáhlite sa

V tomto prípade platí, že lepšie neskôr, ako príliš skoro. To, že sa budete snažiť celý incident uzavrieť čo najrýchlejšie, môže byť prospešné pre vás, ale nie pre druhú stranu. Tá musí uveriť, že ste pochopili, čo ste urobili zle. Dovtedy môže byť vaše ospravedlnenie vnímané ako neúprimné.

2. Zvoľte vhodný spôsob

Ak ide z vašej strany o menej závažné previnenie, zvážte ospravedlnenie prostredníctvom textovej správy alebo osobne. Vo vážnejších prípadoch bývajú efektívnejšie e-maily, a ak máte pocit, že ste to už naozaj pokazili, vezmite do ruky pero a papier, verte, aj v tejto dobe dokáže táto forma priniesť niečo silné a magické. Zabudnite však na sociálne siete, je to síce moderné, ale určite nie vhodné.

3. Začnite konkrétnymi slovami

Najideálnejšie je začať svoju reč slovami „prepáč“ alebo „ospravedlňujem sa“. Ak by ste sa rozhodli použiť frázy typu „ľutujem“, alebo „cítim sa zle pre to, čo sa stalo“, sústredili by ste sa skôr na vyjadrenie svojich vlastných emócií, a nie na pocity ublíženej osoby, ktorej sa plánujete ospravedlniť.

4. Prijmite svoju zodpovednosť

Možno si kladiete otázku, prečo by ste sa mali ospravedlňovať, ak ste na vine obaja. Túžite upozorniť na skutočnosť, že ste tiež zranený a máte nutkanie použiť formulku typu: „Je mi ľúto, že som to urobil, ale ty si to urobil tiež.“ Pokúste sa tomu vyhnúť, ak to myslíte úprimne, prevezmite zodpovednosť za tie časti konfliktu, za ktoré sami môžete a poukazovanie na vlastné emócie si radšej nechajte na neskorší rozhovor.

5. Klaďte dôraz na niektoré slová

Neunáhlite sa ani pri výbere slov, je potrebné, aby ste ich vždy volili starostlivo. Vyhnite sa podmienečným frázam „ak“, „môžem“ alebo „ale“. Naopak, je dôležité použiť slová „ja“ alebo „moje“, prípadne posilniť vašu reč frázami, ako napríklad „veľmi“, „naozaj“ či „úprimne“.

6. Ujasnite si, ako chcete veci napraviť

Vopred si premyslite, ako by ste sa po ospravedlnení chceli pričiniť o to, aby došlo k náprave. Niekedy to bude jednoduchšie a možné priamo, ak ste napríklad svojej polovičke rozbili jej obľúbený pohár, pokúste sa ju potešiť novým. V iných situáciách to bude možno náročnejšie, no nie nemožné. Ak máte v pláne zlepšiť svoje správanie, je nevyhnutné, aby ste boli priamy a druhá strana si od vás vypočula sľub, ktorému bude môcť dôverovať.

7. Buďte úprimný

Vaše ospravedlnenie by malo zodpovedať závažnosti toho, čo sa stalo, nakoľko v niektorých situáciách nie je vhodné, aby ste to odbili pár slovami. Snažte sa vžiť do pocitov druhej osoby a dať jej najavo, že ju chápete a uvedomujete si následky svojho konania. Umožnite jej vyrozprávať sa, prípadne klaďte otázky, aby ste jej neskôr dokázali ponúknuť čo najviac autentické ospravedlnenie.

8. Neočakávajte odpustenie

To, že sa ospravedlníte, nemusí automaticky znamenať, že druhá strana vám okamžite odpustí. Netlačte na ňu, dajte jej čas a priestor na to, aby všetko spracovala. Ubezpečujte ju v tom, že vám skutočne záleží na tom, aby sa veci napravili a vy ste sa mohli spolu pohnúť vpred.