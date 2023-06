5 zaujímavostí o nespavosti, ktoré ste možno nevedeli

Neustále sa točíme v posteli a pozorujeme pomalé prechody minút a hodín na budíku, pričom sa snažíme neúspešne ponoriť do sladkého sveta snov. Avšak nespavosť nie je len o tom, že nemôžeme zaspať. Existuje mnoho zaujímavostí a informácií týkajúcich sa tejto témy, ktoré by vás mohli prekvapiť.

Tu je 5 z nich.

1. Nespavosť ako spoločenský fenomén

Keby sme sa pozreli do minulosti, narazili by sme na obdobie, keď ľudia spali úplne inak ako dnes. Pred približne dvomi storočiami bolo bežné deliť spanie na dve časti – tzv. biphasic sleep (dvojfázový spánok). Ľudia chodili spať krátko po západe slnka a spali niekoľko hodín, potom sa prebudili a strávili hodinu či dve v aktívnejších činnostiach – napríklad rozprávaním príbehov alebo modlitbou – aby potom zas spokojne zaspali až do rána. Zaujímavé je, že tento spánkový model bol v tom čase považovaný za úplne prirodzený a nespavosť nebola takou pretrvávajúcou témou ako dnes.

2. Nespavosť nie je len o nedostatku spánku

Nespavosť môže mať rôzne podoby. Niektorí ľudia majú ťažkosti so zaspávaním, iní sa, naopak, často budia v noci alebo príliš skoro ráno a nemôžu znovu zaspať. U niektorých jedincov sa môže prejavovať vo forme nekvalitného spánku, keď sa človek aj napriek dostatočnej dĺžke spánku cíti unavený a vyčerpaný. Preto je dôležité rozpoznať svoju konkrétnu formu nespavosti a hľadať riešenie individuálne.

3. Emócie ako katalyzátor nespavosti

Možno by vás neprekvapilo, že stres alebo úzkosť sú silnými faktormi, ktoré prispievajú k nespavosti. Avšak dokonca aj pozitívne emócie, ako vzrušenie alebo šťastie, môžu ovplyvniť našu schopnosť zaspať. Keď sme emotívne nabudení, náš mozog je často preťažený myšlienkami a pocitmi, čo sťažuje upokojenie mysle a ponorenie sa do spánku. Je dôležité naučiť sa riadiť svoje emócie a získať kontrolu nad svojím vnútorným svetom.

4. Nespavosť môže byť genetická

Áno, čítate správne. Vaše problémy so spaním môžu mať korene v génoch, ktoré ste zdedili po svojich rodičoch alebo starých rodičoch. Vedci objavili niekoľko génov, ktoré sú spojené so spánkom a jeho poruchami. Zatiaľ to možno neznie ako dobrá správa, avšak veda neustále pokračuje vo výskume tejto problematiky a v budúcnosti by mohli existovať špecifické lieky alebo terapie zamerané na riešenie nespavosti práve na genetickej úrovni.

5. Kreativita a nespavosť

Tu je jedna metafora: Predstavte si, že váš mozog je ako dom plný izieb. Keď spíme, prechádzame medzi rôznymi izbami – od hlbokého spánku cez REM fázu (fáza rýchlych očných pohybov) až po prebudenie. Avšak niektorí ľudia majú medzi izbami tzv. „tenké steny“, čo im umožňuje ľahko prechádzať medzi nimi a vytvárať tak mimoriadne živé sny alebo dokonca myšlienky a nápady, ktoré sú potom prínosom pre ich kreatívnu prácu. Toto sa môže javiť ako dar, no na druhej strane to môže byť príčinou nespavosti.