Úzkostný typ väzby vám môže zničiť vzťah. Ako zistíte, že ho máte aj vy?

Môže to byť pocit nervozity pred dôležitou udalosťou alebo neistota vo vzťahu. Úzkostná väzba je druh nezdravej emocionálnej dynamiky medzi dvoma ľuďmi, niekedy však dokáže vzťah aj úplne zničiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako spoznať úzkostnú väzbu a čo robiť, ak ju identifikujete vo svojom vzťahu?

Úzkostná väzba vzniká, keď jeden partner prejavuje silné obavy zo straty druhého. Tento strach môže byť podmienený skutočnými alebo domnelými hrozbami a môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi – napríklad neustálou potrebou uistiť sa o láske partnera, kontrolovaním jeho správania alebo snahou zabrániť jeho kontaktu s inými ľuďmi.

Je dôležité zdôrazniť, že úzkostné správanie nie je nutne znakom nedostatku lásky či dôvery. Naopak, mnohokrát sú práve tí najcitlivejší a empatickí jedinci náchylní k tomuto druhu väzby. Preto je dôležité naučiť sa rozpoznávať príznaky úzkostnej väzby a vyhnúť sa jej negatívnym účinkom na vzťah.

Ako zistíte, že máte úzkostnú väzbu?

Tu sú niektoré bežné príznaky:

1. Neustále uisťovanie o láske: Ak chcete od svojho partnera neustále počuť, že vás miluje a záleží mu na vás, môže to byť príznak úzkosti vo vzťahu. Rovnako aj keď vaša nálada závisí od toho, ako často a ako presvedčivo vám váš partner prejavuje svoju lásku.

2. Kontrola partnera: Zistili ste, že sledujete partnerov telefón alebo sociálne siete za účelom zistenia, či nekomunikuje s inými ľuďmi? Pokiaľ si potrebujete overovať každý jeho krok alebo kontakt s priateľmi a rodinou, môže to signalizovať problém s úzkostnou väzbou.

3. Strach zo samoty: Ak túžite tráviť každú voľnú chvíľu so svojím partnerom a cítite obavy zo samoty alebo nezávislosti, je možné, že sa dávate do pozície závislého. V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že vzťah by mal rozširovať vaše životy, nie obmedzovať ich.

4. Negatívne reakcie na partnerovu absenciu: Cítite úzkosť alebo hnev, keď váš partner trávi čas s inými ľuďmi? Môže to byť prejav úzkostnej väzby, ktorá vás vedie k pocitu ohrozenia pri predstave straty jeho pozornosti.

5. Snaha o manipuláciu: Snažíte sa ovplyvňovať partnera tak, aby bol viac zameraný na vás a menej na svoje aktivity a záujmy? Pokiaľ používate taktiky ako slzy, výčitky či obviňovanie za to, že váš partner „vám nedáva dostatok lásky“, aj keď vám ju reálne dáva, je pravdepodobné, že ste upadli do pasce úzkostnej väzby.

Pokiaľ ste si uvedomili jedno alebo viacero týchto príznakov vo svojom vzťahu, nezúfajte. Existujú spôsoby, ako prekonať úzkostnú väzbu a nadviazať zdravší a šťastnejší vzťah so svojím partnerom. Medzi ne patrí práca na sebavedomí a sebahodnotení, komunikácia s partnerom a učenie spoliehať sa na seba v situáciách, keď ste sami.

Na záver je dôležité si uvedomiť, že úzkostná väzba je výzva, ktorú môžete prekonať, a tým posilniť svoj vzťah. Pokiaľ budete otvorene komunikovať so svojím partnerom a pracovať na svojej nezávislosti a sebavedomí, môže sa váš vzťah stať zdrojom radosti a pokoja namiesto zdroja úzkosti.