Blesk má jeden nečakaný a prekvapivý efekt na Zem. Vedci odhalili jeho doteraz najzáhadnejšiu funkciu

Podľa novej analýzy zhromaždenej historickými meraniami z lietadiel, ktoré prelietali cez búrky počas roku 2012, môžu byť blesky oveľa dôležitejšie, ako sa doposiaľ predpokladalo. Aj doteraz sa vedelo, že dokážu čistiť atmosféru, no sú oveľa viac efektívnejšie.

Niektoré vlastnosti bleskových výbojov na čistenie vzduchu sú už preskúmané. Ide o vytváranie oxidu dusného a hydroxidu, vďaka ktorým sa pohlcujú skleníkové plyny z atmosféry. Avšak podľa výskumu v Science a Journal of Geophysical Research: Atmospheres sa toho deje oveľa viac a pozitívne dopady bleskov majú väčší efekt, než sa doteraz myslelo.

Dokáže odstrániť metán a oxid uhoľnatý

Portál Science Alert píše, že blesky, a to nie len tie viditeľné, ale aj elektrický náboj okolo, môžu vytvárať oxidanty zachytávajúce znečisťujúce látky, a to hydroxyly (OH) a hydroperoxyly (HO2). Tie dokážu z atmosféry odstraňovať plyny, ako je napríklad metán a oxid uhoľnatý.

“Keď sme videli množstvá OH a HO2 v oblakoch, pýtali sme sa, čo sa deje s našimi prístrojmi,” hovorí meteorológ William Brune z Penn State University. Vraví, že si mysleli, že ide iba o akýsi šum a odložili si výskum na neskôr.

Blesky sú dôležité

Tieto údaje pochádzali z lietadla NASA, ktoré prelietalo v roku 2012 ponad hornú časť búrkových mrakov. A nedávna analýza údajov zhromaždených na zemi v rovnakom čase ukázala, že blesky vtedy skutočne produkovali veľké hladiny oxidantov.

Aj séria laboratórnych simulácií podporila myšlienku, že viditeľný blesk aj neviditeľné elektrické náboje vo vzduchu môžu produkovať extrémne množstvá hydroxylových a hydroperoxylových radikálov. Vo vzduchu však detegovali malý až žiadny oxid dusný a ozón.

Je potrebné mať na pamäti, že väčšina bleskov nikdy nezasiahne zem, ale napriek tomu spúšťa veľké množstvo chemických reakcií v oblakoch.

V súčasnosti nie sú hydroxyl a hydroperoxyl vyprodukované bleskom zahrnuté v atmosférických modeloch, čo však môže byť chyba.

“Počas histórie sa ľudia zaujímali iba o blesky kvôli tomu, čo mohli spôsobiť na zemi, teraz však rastie záujem o skúmanie slabších elektrických výbojov počas búrok, ktoré vedú až k bleskom,” hovorí Brune.

Nič nie je potvrdené

Vedci však pripúšťajú aj veľkú mieru neistoty. Ich merania pochádzajú iba z malej časti sveta a v obmedzenom časovom intervale. Odhadujú však, že 2 až 16 % globálnej oxidácie atmosféry môže byť spôsobenej bleskami pri búrke.

Tieto zistenia môžu byť významné najmä v súčasnosti, keď nastáva globálne otepľovanie. Vedci sa ale zhodujú, že potrebujú získať dáta z viacerých prieskumných lietadiel letiacich počas búrok, aby svoje závery mohli hodnovernejšie doložiť.