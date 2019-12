Bezzubí s množstvom ochlpenia. Najdrahší seriál všetkých čias zo sveta Pána prsteňov hľadá škaredých hercov

Seriál zo sveta Pána prsteňov prichádza so zaujímavou ponukou. Hľadá hercov, ktorí by čo najprirodzenejšie stvárnili orkov a škriatkov. Keďže sú tieto bytosti pravým opakom krásy, s tým súvisia aj požiadavky, ktoré musia uchádzači spĺňať. Ako informuje portál LADbible, hľadajú ľudí, ktorí disponujú nejakou výzorovou vadou.

Jeden z najočakávanejších seriálov, ktorý nadväzuje na obľúbenú fantasy trilógiu Pán prsteňov, hľadá do svojej hereckej zložky nové tváre. Adepti však svojím výzorom musia spĺňať niekoľko podmienok.

Kritériá sú však trochu iné, než by sa od seriálu s najväčším rozpočtom všetkých čias mohlo očakávať. Keďže ide o fantasy svet Pána prsteňov a osoby na stvárnenie orkov, aj ďalší hereckí adepti musia byť nezvyčajní.

Musia spĺňať nezvyčajné podmienky

Ako informuje portál LADbible, kastingoví agenti z Aucklandu na Novom Zélande hľadajú záujemcov, ktorí by si chceli zahrať nepríťažlivých orkov a škriatkov. Mali by mať málo zubov, množstvo vrások a bujné ochlpenie. Preferuje sa červená alebo biela farba vlasov. Výškou by nemali presiahnuť 160 centimetrov, respektíve by mali byť nezvyčajne vysoký.

Nakrúcanie bude prebiehať, rovnako ako to bolo pri filmovej trilógii, na Novom Zélande. Nie je však podmienkou, aby uchádzači pochádzali priamo odtiaľ. Okrem možnosti zahrať si v tomto veľkolepom seriáli navyše zarobia za deň v prepočte cez 170 eur a majú zabezpečené stravovanie.

Šikovný krok tvorcov

Hlavnou myšlienkou je nájsť zvláštne vyzerajúcich hercov, ktorí by sa dali čo najjednoduchšie zamaskovať a pretvoriť do úloh orkov. Tým sa totiž štábu značne znížia náklady za make-up a masky.

Seriál bude vychádzať z predlohy J. R. R. Tolkiena a ide o prvú adaptáciu jeho diel od filmovej trilógie Pána prsteňov, ktorá vznikla pod taktovkou Petra Jacksona. Samotné odkúpenie práv vyšli Amazon na peknú čiastku, ktorá presiahla 223 miliónov eur. Celkový rozpočet seriálu sa však pohybuje na miliarde dolárov, čím tromfne aj Game of Thrones a stane sa najdrahším seriálom všetkých čias.

Seriálový Pán prsteňov, ktorý vzniká pod taktovkou Amazonu, si budeme môcť vychutnať pravdepodobne už v roku 2021, presný termín však zatiaľ nie je známy. Prvá séria by mala svojich divákov potešiť až 20 časťami.

Dej bude zasadený do tzv. Druhého veku, čo znamená tisícky rokov pred príbehom Froda a zničenia Prsteňa moci. Presné detaily príbehu však zostávajú zatiaľ tajomstvom.