Bežte si pustiť komédiu, ktorá absolútne ovládla Netflix: Vraj nie je dobrá, no aj tak ju všetci pozerajú

Najsledovanejším filmom na Netflixe v krajinách po celom svete, vrátane Slovenska, je aktuálne romantická komédia s názvom Players, ktorá ovládla rebríček Top 10, ukazujú čísla FlixPatrolu. Vyzerá to však tak, že niektorí diváci, ktorí sa na ňu vrhli, zostali sklamaní.

Hlavnou hrdinkou tejto snímky je novinárka, ktorá skúša rôzne baliace hry. To sa ale skomplikuje, keď sa do jedného zo svojich cieľov zamiluje, opisuje distribútor. Takže hneď na prvú je jasné, že pôjde o oddychovku s už dobre známym námetom. To ale nemusí byť na škodu.

Podľa hodnotení prepadák, ale…

Keď Netflix zverejnil trailer, ľudia boli nadšení a písali, že z tohto môže byť dobrý romantický film. Teraz je už vonku a hodnotenia divákov hovoria niečo iné. Na ČSFD snímke zatiaľ svieti 40 % a na databáze IMDb obstála na 5,7/10.

Diváci po zhliadnutí pôvodný optimizmus stratili. Kritizujú, že film nie je vtipný, dokonca ho niekto v komentároch na ČSFD nazval odpudivým. No má to svoje ale…

Niekomu môže sadnúť a zlepšiť náladu

Niekto iný snímke udelil len tri hviezdičky z piatich, no na druhej strane priznal, že je podľa neho zábavná a ak hľadáte film tohto žánru, pri ktorom vypnete, odporúča ho.

Čiže nižšie hodnotenia nemusia nutne znamenať, že si tento film nemáte ani zapnúť. Práve naopak, ak naň máte chuť, aspoň viete, čo od neho môžete očakávať a možno práve to vám urobí príjemný večer.