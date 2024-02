Študujú ju vedci, menia kvôli nej zákony: Taylor Swift prepisuje históriu, za najlepší album získala štvrtú Grammy

Má len 34 rokov, no dosiahla úspechy, o akých mnohí speváci len snívajú. Forbes ju zaradil medzi najvplyvnejšie ženy sveta. Konajú sa akademické konferencie, ktoré sa týkajú práve Taylor Swift a vedci skúmajú, aký vplyv na duševné zdravie ľudí má počúvanie jej hudby. Podarilo sa jej zarobiť bohatstvo na niekoľko životov. Jednoducho, niet pochýb o tom, že Taylor Swift je v súčasnosti tou najväčšou popovou ikonou na svete.

V článku sa dozviete aj: ako začínala jej kariéra;

prečo ju ľudia istý čas nenávideli a nazývali ju hadom;

prečo sa stala hlavnou témou vedeckej konferencie;

prečo ľudia po jej koncerte strácajú pamäť.

Vyrastala na farme na pestovanie vianočných stromčekov

Ako informuje web Biography, Taylor Alison Swift sa narodila 13. decembra 1989. Detstvo strávila na farme na pestovanie vianočných stromčekov. Istý čas sa súťažne venovala jazdeniu na koňoch, no vášeň pre spev napokon zvíťazila. Už ako 10-ročná spievala na rôznych menších podujatiach a súťažiach. Ako 11-ročná si písala vlastné piesne a o rok neskôr jej učarovala gitara.

Taylor začínala v malom, no postupom času sa miestnosti, v ktorých spievala, čoraz viac zapĺňali. Jej hlas začal priťahovať davy fanúšikov. Keď mala 14 rokov, podarilo sa jej podpísať prvý kontrakt s Big Machine Records. Svoj prvý hit s názvom TimMcGraw údajne napísala na hodine matematiky. V country rebríčkoch okamžite vystrelil na popredné miesta. Spevák, po ktorom bola pieseň pomenovaná, ju dokonca vzal so sebou na turné.

Ako píše The Guardian, jedna z jej posledných koncertných šnúr – Eras tour, zaznamenala masívny úspech a zarobila miliardy. O koncert v ich krajine ju žiadajú dokonca aj hlavy štátov. Justin Trudeau ju napríklad na X (Twitteri) prosil, aby prišla do Kanady. Predpokladá sa, že Eras tour sa po skončení v novembri 2024 pravdepodobne stane najvýnosnejším turné všetkých čias. Tržby sa odhadujú na 1,4 miliardy dolárov, čo je o pol miliardy viac ako rozlúčkové turné Eltona Johna, ktoré je súčasným držiteľom rekordu.

Ľudia ju nenávideli, nazývali ju hadom

Žiaľ, aj Taylor prežila ťažké časy, keď ju okolo roku 2016 ľudia na sociálnych sieťach takpovediac roznášali na kopytách a hľadali dôvody, prečo ju nenávidieť. Web The Ringer ju nazval prezieravou obchodníčkou, pred ktorou sa jednoducho nedá uniknúť. Web ju zároveň obvinil z toho, že je manipulátorka, klamárka a okrem iného zámerne si najíma fotografov, aby všade sledovali jej priateľov. Ďalší ju nazývali otravnou narcistickou a nacistickou Barbie.

V roku 2016 fanúšikovia ostro sledovali aj jej konflikt s Kanye Westom. V jednom zo svojich songov tvrdil, že on z nej urobil slávnu speváčku, pričom v texte neváhal použiť vulgarizmus, čo sa, pochopiteľne, Taylor a jej tímu nepáčilo, informuje BBC. Na Westovu stranu sa pridala aj jeho niekdajšia manželka Kim Kardashian, ktorá tvrdila, že s textom Taylor predtým súhlasila. Mnohí si podľa The Guardian mysleli, že speváčku to pochová a piedestál, na ktorom dovtedy stála, sa začne rúcať. Ľudia ju posmešne nazývali hadom a na Instagrame jej nechávali tisíce komentárov s emotikonom hada. Kanye ale napokon upadol do nemilosti a Taylor Swift sa v súčasnosti teší sláve ako nikdy predtým.

Patrí medzi tie najoceňovanejšie speváčky vôbec. Je najviac oceňovanou umelkyňou v rámci American Music Awards a Billboard Music Awards, má tiež najviac víťazstiev za album roka na Grammy Awards. Trikrát ju zaradili do rebríčka najvplyvnejších ľudí Time 100 a k decembru 2023 má zaregistrovaných niekoľko desiatok Guinnessových rekordov. Podľa webu Guinness World Records je jedinou žijúcou umelkyňou, ktorej sa v americkom rebríčku Billboard 200 podarilo umiestniť až 10 albumov súčasne (okrem nej sa to podarilo len Princeovi, Whitney Houston a Davidovi Bowiemu, avšak posmrtne).

Taylor Swift sa ale podarilo prekonať aj ďalší rekord. Ako informuje CNN, prepísala históriu, keď na najnovšom udeľovaní cien Grammy získala už štvrté ocenenie za najlepší album (Midnights z roku 2022). Stala sa tak umelkyňou s najväčším počtom ocenení v tejto kategórii. Prestížnu cenu za album roka získala v roku 2009 za album Fearless, v roku 2015 za album s názvom 1989 a v roku 2021 za Folklore. Doteraz boli najviac oceňovanými umelcami v tejto kategórii s troma oceneniami na konte Frank Sinatra, Stevie Wonder či Paul Simon. Swift zároveň potešila fanúšikov informáciou, že už čoskoro sa dočkajú 11. albumu, ktorý ponesie názov The Tortured Poets Department.