Banky zavádzajú obrovské zmeny, dotknú sa každého z nás: Peniaze budete mať na účte do 10 sekúnd aj cez víkend

Možno to veľmi dobre poznáte — potrebujete niekomu alebo niekam poslať peniaze, no viete, že druhá strana si na ne bude musieť počkať, alebo ste sa omeškali a vaša platba príde po splatnosti. A čo situácia z opačnej strany — to hrozné čakanie na peniaze, ktoré vám majú prísť na účet, no trvá to dlhšie, než by sa vám páčilo. Skvelou správou je, že už čoskoro by sa tieto scenáre mali stať minulosťou. Do platnosti má vstúpiť legislatíva schválená Európskym parlamentom, vďaka ktorej budú okamžité prevody do 10 sekúnd úplnou samozrejmosťou. A táto novinka prinesie aj ďalšie výhody.

Okamžité platby u nás 1. februára 2022 spustili najväčšie banky — Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka s Raiffeisen, neskôr sa pridala aj J&T banka.

No vďaka tejto novinke ich prinesú aj ostatné, nielen na Slovensku, ale aj naprieč celou Európskou úniou. A dobrou správou pre nás je aj to, že okamžité platby v eurách nebudú spoplatnené navyše.

„Návrh má pomôcť zjednotiť poskytovanie okamžitých platieb v mene euro naprieč rôznymi krajinami. Ich dostupnosť a súvisiace poplatky sa totiž napriek veľkej popularite medzi klientmi v rôznych členských štátoch výrazne líšia,“ vypichla poslankyňa Európskeho parlamentu zo strany SMER – slovenská sociálna demokracia Monika Beňová.

Takže sa nestane, že niekto ich bude mať zadarmo a iní za tú istú službu zaplatia. Jednoducho, každý bude mať rovnaké podmienky.

Peniaze vám prídu do 10 sekúnd aj cez víkend o tretej ráno

Ide o veľký krok vpred, vzhľadom na fakt, že podľa údajov za druhý polrok 2022 bolo v eurozóne vykonaných len 12 % z celkového počtu všetkých úhrad formou okamžitých platieb, teda spomedzi 29,4 miliardy transakcií, spomína Pravda s odvolaním na Európsku centrálnu banku. Komisia sa v tom čase rozhodla na toto alarmujúce číslo reagovať a prišla s legislatívnym návrhom na sprístupnenie okamžitých platieb. Ten sa má týkať všetkých občanov a podnikov v Európskej únii, a taktiež Európskeho hospodárskeho priestoru.

V dohode o okamžitých platbách stojí, že prevody budú po novom vykonané do 10 sekúnd, a to kedykoľvek. Napríklad, aj v sobotu o tretej ráno. Na dni a hodine už nebude záležať, takže ak vám niekto pošle peniaze v piatok popoludní, nebudete musieť čakať až do pondelka, kým ich uvidíte na svojom účte. Môžete s nimi narábať okamžite.

Vyzdvihol to aj holandský poslanec Michiel Hoogeveen. „Nariadenie o okamžitých platbách predstavuje dlho očakávanú modernizáciu platieb na európskom jednotnom trhu. Zákazníci sa teraz môžu rozlúčiť s nepríjemnosťou čakania dvoch alebo troch pracovných dní na prístup k svojim peniazom.“

A taktiež, keď vy budete niekomu posielať peniaze, do týchto pár sekúnd dostanete potvrdenie, že ich druhá strana skutočne aj dostala. Takže si už nebudete musieť overovať u príjemcu, či mu peniaze boli na účet pripísané.

Bezpečnosť na prvom mieste

Nový systém pritom myslí aj na bezpečnosť, napríklad v podobe rýchlej detekcie podvodov. Takisto má predísť tomu, že by ste platbu omylom poslali na účet niekomu inému, než chcete. Dopomôcť k tomu má služba overenia totožnosti príjemcu, ktorú by mali banky ponúkať. Navyše si budete môcť nastaviť maximálny limit pre okamžité prevody a svoje financie si môžete jednoducho kontrolovať.

Okamžité platby ocenia mnohí z nás. Ich realizácia je možná vďaka tomu, že sme v eurozóne, čo vyzdvihuje poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Bilčík. „V tomto smere majú ľudia na Slovensku dnes citeľnú výhodu oproti ľuďom v Českej republike, kde sa debata o prijatí eura iba rozbieha,“ podotkol. Po dlhšom prechodnom období sa však tieto zmeny dotnú aj členských štátov, ktoré nemajú zavedené euro.

Zdôraznil však aj výhody pre ľudí v bežnom živote. „Vďaka euru budú mať Slovenky a Slováci opäť trochu jednoduchší život. Platby cez internetbanking budú pripísané na účet okamžite aj v prípade, že odosielateľ a prijímateľ peňazí majú odlišnú banku. Nebudú tak musieť zbytočne čakať na svoje peniaze,“ opísal ich ďalšie plus, ktoré nám uľahčí každodenné fungovanie.

Novinka uľahčí život aj podnikateľom či živnostníkom

Poslankyňa Európskeho parlamentu zo strany KDH Miriam Lexmann pripomenula aj ďalšie výhody okamžitých platieb. „Som presvedčená, že zmeny ocenia bežní užívatelia, ale aj malí a strední podnikatelia či živnostníci, pretože zabezpečia rýchlejšie a rovnako bezpečné doručenie platieb za prácu a služby na ich účty,“ uviedla.

Podniky budú môcť kontrolovať svoje financie v reálnom čase a napríklad ponúkať okamžité vrátenie peňazí. Čo napokon oceníme najmä my — zákazníci.

Uznáva to aj poslanec Európskeho parlamentu a člen KDH Ivan Štefanec. „V tomto prípade môžeme vidieť reálnu pomoc Európskej únie v praxi malým a stredným podnikateľom, kedy vďaka zavŕšenému legislatívnemu procesu už viac nebudú musieť čakať na svoje peniaze,“ podotkol.

Dočkáme sa ich už čoskoro

To najdôležitejšie, čo vás možno zaujíma, je, kedy sa teda prevody do 10 sekúnd bez výnimky stanú realitou. V stredu 7. februára poslanci schválili nové pravidlá na zabezpečenie okamžitého príchodu prevedených finančných prostriedkov na bankové účty retailových zákazníkov, teda nás bežných ľudí, ktorí odosielame a prijímame nižšie sumy a podnikov v celej Európskej únii.

Nadobudnúť svoju účinnosť majú 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Následne sú na rade poskytovatelia platobných služieb, ktorými sú napríklad banky. Tie budú maž 9 mesiacov na to, aby zaviedli prijímanie okamžitých úhrad v eurách a rok a pol na zavedenie ich okamžitého zaslania.

To znamená, že na ich spustenie sa môžeme tešiť už v nasledujúcich mesiacoch a dá sa očakávať, že Slováci ich vrúcne privítajú. Počet okamžitých platieb totiž na Slovensku stále rastie, takže je o ne záujem.

K bankám, ktoré u nás už ponúkajú okamžité platby teda pribudnú aj ostatné. „Podľa informácií NBS sa aj ďalšie slovenské banky pripravujú na zavedenie okamžitých platieb pre svojich klientov. Ich sprístupnenie bude postupné, v závislosti od pripravenosti jednotlivých bánk na ich spustenie,“ avizovala pre TASR centrálna banka.