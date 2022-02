Areál na big air umiestnili v Pekingu medzi chladiace veže. Organizátor zožal kritiku ale aj pochvalu

Olympijské hry v Pekingu trvajú len pár dní, no už teraz sa môžu pomaly radiť k najkontroverznejším športovým podujatiam súčasnosti. Najnovšie rozvíril vody kritiky areál, v ktorom sa koná disciplína big air. Celý totiž stojí v priestore bývalej oceliarne, rovno medzi chladiacimi vežami.

V ostatných rokoch sa svet v rámci ekológie posunul výrazne dopredu. Na zelené a udržateľné zdroje sa začína spoliehať čoraz viac ľudí, pričom touto cestou idú aj organizátori najväčších hromadných podujatí.

Podmienky sú nepriaznivé

Rovnakú stratégiu prisľúbil Medzinárodný olympijský výbor (MOV) pred ZOH v Pekingu. Paradoxne, len málo z týchto sľubov je ale naozaj dodržaných. Ako sme informovali v nedávnom článku, najväčším problémom je najmä to, že všetky športy vyžadujúce sneh sa vlastne konajú výlučne na umelom snehu.

O sneh je síce v okolí Pekingu núdza, no to neplatí pre mrazivé teploty atakujúce až -20 stupňov Celzia, pričom pocitovo ide o oveľa vyššie čísla. Väčšina športovcov je teda na umelom snehu, ale aspoň v prírodných podmienkach hôr. To však ani zďaleka neplatí pre freestyle lyžovanie a snowboarding v disciplíne big air.

Skáču pri chladiacich vežiach

Areál Shougang v centre mesta slúžil dlhé desaťročia pre miestne oceliarne. Práve táto fabrika dostávala v minulosti množstvo kritiky za znečisťovanie ovzdušia. Pred letnou olympiádou v roku 2008 ju tak zavreli.

Aj keď prešlo odvtedy takmer 15 rokov, stále sa na tamojší areál hľadí ako na miesto, ktoré je doslovným stelesnením znečistenia a ekologického utrpenia. Naopak, mnohí ocenili kontrast freestyle lyžovania a skákania zo 60 metrov vysokej rampy s drsným priemyselným pozadím.

Pre viacerých divákov boli zábery z kamier takmer nepredstaviteľné.

How is this real!? pic.twitter.com/ayVhKuc2nt — RAW EGG NATIONALIST (@Babygravy9) February 7, 2022

Podľa CNN ide o obrovskú nevyužitú plochu, ktorá je súca na rehabilitáciu a celkovú rekonštrukciu. Organizácie v Pekingu majú aktívne bojovať za to, aby sa v tomto priestore konalo čoraz viac akcií, keďže len tak sa dokáže, že v tom je veľký potenciál.

Na ozaj zvláštnych záberoch skokov, ktoré v pozadí dopĺňajú chladiace veže, komíny či strojárske budovy, sme mohli vidieť aj Slovenku Klaudiu Medlovú, no tá sa v úvode na tréningu zranila.