Švédom je zima, Nemcom vadí, že nemajú teplé jedlo. Športovci sa sťažujú na organizáciu olympijských hier

Deň pred začatím zimných olympijských hier v Pekingu sľubovala Čína svetu „efektívne, bezpečné a najúžasnejšie“ hry. Avšak iba pár dní po štarte dostávajú organizátori množstvo sťažností od športovcov a ich výprav z celého sveta.

Ako informuje portál The Guardian, viacerí športovci sa v Pekingu stretávajú s ťažkosťami. Okrem tréningu či súťaženia i návratu domov nesmú opustiť olympijskú dedinu, čo zvyšuje frustráciu. Sú tu však aj ďalšie problémy.

Je im zima

Aj keď ide o zimné hry, kde sú nízke teploty akosi očakávané, niekedy je to až moc. Napríklad švédska delegácia naliehala na to, aby sa preteky v behu na lyžiach konali skôr v rámci dňa, keďže jedna ich atlétka, Frida Karlssonová, na konci pretekov takmer skolabovala.

Podľa pravidiel FIS sa preteky nekonajú pri teplotách pod -20° C. Keď Karlssonová súťažila, bola teplota na úrovni -13° C. Do úvahy sa však nezobrala pocitová teplota umocňovaná ľadovým vetrom.

„Máme limity chladu, ale neviem, či merajú aj vplyv vetra,“ povedal novinárom šéf švédskeho tímu Anders Bystroem a ďalej sa zamyslel: „Ak FIS povie, že je -17 stupňov, ale je veterno a pocitovo je -35 stupňov, čo potom urobíte?“

Riešením by bolo presunutie, keďže spomínané preteky začínali až o 16:00, pričom ďalšie súťaže začínajú ešte neskôr.

Studené jedlo

Nad situáciou v Pekingu si zalamentoval aj nemecký tréner Christian Schwaiger. To sa týkalo stravy. „Stravovanie je mimoriadne sporné, pretože v skutočnosti to nie je vôbec stravovanie. Čakal by som, že olympijský výbor nám bude schopný zabezpečiť teplé jedlá. Dostávame však lupienky, oriešky či čokoládu.“

Katastrofálna karanténa

V Pekingu platia aj tvrdé nariadenia ohľadom koronavírusu. Poľská rýchlokorčuliarka Natalia Maliszewska prezradila, že po pozitívnom teste čelila strachu a neistote. „Plačem, kým už nemám slzy a znepokojujem tak ľudí okolo mňa, no aj seba.“

Tí, ktorí sú na izolovanom oddelení, môžu odísť, ak sú bez symptómov a majú dva negatívne testy s odstupom 24 hodín. Maliszewsku napokon prepustili z izolácie, keďže pri teste prišlo k omylu.

Od 23. januára malo po príchode do čínskej metropoly pozitívny test viac ako 350 účastníkov hier. Mnohí sú stále v izolácii.

Svoje zážitky z pobytu v karanténnom hoteli nedávno vyjadrila aj ruská biatlonová pretekárka Valeria Vasnetsová, ktorá povedala, že väčšinu jedla, ktoré dostala, jej žalúdok nemohol stráviť a prežila iba s niekoľkými kúskami cestovín. Čoskoro po príspevku na Instagrame zástupca tímu zverejnil obrázok, na ktorom je podľa neho vylepšené jedlo vrátane lososa, uhoriek, párkov a jogurtu.

Olympijský výbor tvrdí, že o všetkom vie a spolupracuje na riešení situácie.