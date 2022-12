Andrew Tate bol zatknutý v Rumunsku, dostali ho kvôli hlúpej chybe. Greta Thunberg reaguje trefným výsmechom

V posledných dňoch roka sa na internete objavila výmena provokačných názorov medzi Andrewom Tateom a aktivistkou Gretou Thunberg. O pár desiatok hodín neskôr bol americký influencer zatknutý na území Rumunska vo veci podozrenia z obchodovania s ľuďmi, píše LAD Bible.

Vo štvrtok sme písali o tom, ako sa bývalý kickboxer a súčasný influencer Andrew Tate rozhodol zaútočiť na Gretu Thunberg. Reagoval na jej snahu o zníženie emisií zo spaľovacích motorov, pričom zavesil na Twitter fotku svojho športového auta s popisom, že ich vlastní desiatky a majú obrovskú spotrebu.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022