Zázrak na Vianoce: Rybár vypadol z lode do oceánu, myslel, že zomrie od zimy. Napokon ho našli po 2 dňoch visieť na bóji

Príbehy o stroskotancoch, ktorí prežijú netradične dlhý čas na otvorenom oceáne neexistujú len na filmovom plátne. Najnovšie rezonuje v spoločnosti prípad Davida Soaresa, ktorý po kolízii na mori dokázal prežiť celé 2 dni tým, že sa držal na bóji, píše Globo.

Na Twitteri sa pár dní po Vianociach objavili šokujúce zábery muža, ktorý po probléme na lodi prežil celé 2 dni len unášaním sa na mori a visením na signalizačnej bóji. Prípad obletel svet a nie jeden človek ho považuje za skutočný sviatočný zázrak, keďže šance na prežitie pre rybára boli nízke.

Stratil sa po páde z lode

Je však úžasné, že rybár menom David Soares dokázal prežiť na mori celé dva dni tak, že sa zavesil na bójku. 43-ročný muž z Brazílie bol vyhlásený za nezvestného po tom, čo jeho loď našli plávať v Atlantickom oceáne pri pobreží. Napokon ho vystopoval až jeho blízky rybársky kolega, pričom Davida objavili na vrchole signálnej bóje, kde bol celý ten čas uviaznutý úplne sám.

Leandro, ako znie Soaresova prezývka v miestnej rybárskej komunite, opísal pre G1 Globo svoj životný zážitok. Všetko sa to začalo v nedeľu 25. decembra, keď sa rozhodol, že v blízkosti pláže Atafona približne v strede Brazílie bude pracovať sám bez kolegov. To sa mu však nevyplatilo, keďže po kolízii na vode nasledoval jeho pád cez palubu.

MILAGRE: Um pescador foi encontrado à deriva pendurado em uma boia de sinalização no mar em São João da Barra, no Norte Rio de Janeiro. Deivid Soares, de 43 anos, ficou desparecido por dois dias e foi encontrado por um amigo, que também é pescador @sbtrio pic.twitter.com/w330pEyQ6t — Diego Sangermano (@disangermano) December 27, 2022

„Pre mňa bolo najťažších prvých 10 minút, pretože som sa chcel dostať za každú cenu naspäť na loď. Nedalo sa plávať proti prúdu, lebo voda bola príliš silná“ rozhovoril sa Soares. Keď si rodina a priatelia všimli, že je nezvestný, spustili pátraciu akciu a zalarmovali aj pobrežnú stráž a námorníctvo. Neskôr síce kolegovia našli jeho čln, no bol prázdny.

Rybár ostal celý čas pokojný, vyzliekol si šaty a radšej sa nechal unášať prúdom, než aby spotreboval cennú energiu plávaním proti prúdu. Rybárov plán sa vyplatil, pričom asi osem kilometrov od miesta, kde „opustil“ loď, narazil na signálnu bójku.

Do práce sa vrátil obratom

Presúval sa z jednej signalizačnej bóje na ďalšiu, no spolu mu to trvalo celé 2 dni. Nádej na to, že ho na otvorenom mori niekto zachráni, sa ukázala 27. decembra, kedy ho visiaceho na bóji našiel iný rybár. „Veľakrát som si už myslel, že kým príde nejaká pomoc, zomriem od zimy,“ povedal.

Lásku k moru a práci však David Soares nestratil ani po celom tomto incidente, keďže hneď po lekárskej prehliadke bol znova na svojej lodi.