Andrej Danko je s novým statusom na smiech. Pýta sa, či naše kotly prežijú skvapalnený plyn

Andrej Danko sa pýta, či naše plynové kotly prežijú skvapalnený plyn. Tento odkaz nepriamo posiela Sulíkovi. Ľudia sa mu okamžite pod statusom začali vysmievať a posielať ho študovať fyziku základnej školy.

Ide stále iba o plyn

Či už ide o zemný plyn, teda v podstate o metán v plynnom alebo v skvapalnenom skupenstve, stále ide o tú istú látku. Je to niečo podobné ako voda, ktorá môže byť buď v plynnom, tekutom alebo pevnom skupenstve.

Andrej Danko touto otázkou upozorňoval na skvapalnený plyn, ktorý by mal prúdiť do Európy zo západu. Jeho provokatívny status sa ale okamžite obrátil voči nemu. Zemný plyn sa skvapalňuje najmä preto, lebo v tejto forme je najvhodnejší na prepravu.

Mal by sa doučiť fyziku

Ľudia mu v komentároch odporúčajú, aby sa radšej doučil fyziku základnej školy, alebo si o problematike čo-to naštudoval. Ušetril by si tak množstvo hanby.

Zloženie zemného plynu sa, samozrejme, môže líšiť a plyn dovezený z Ruska či napríklad z inej krajiny, môže mať minimálne rozdiely v zložení. Je to však rovnaký rozdiel, ako keby ste si kúpili pramenitú vodu z prameňa na západe a napríklad na východe Slovenska. Obidve splnia rovnaký účel – uhasia smäd. V tomto prípade je to rovnaké aj s plynom, určite sa žiadne plynové kotly nepokazia a bez problémov to prežijú.