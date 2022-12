Amber Heard žiada nový súdny proces. Tvrdí, že proces s Deppom sa konal v zlom štáte a neboli predložené všetky dôkazy

Súd Amber Heard nariadil, aby svojmu bývalému manželovi vyplatila odškodné vo výške viac ako 10 miliónov dolárov. Herečka sa odvolala a v 68-stranovom spise jej advokáti tvrdia, že sa súdny proces konal v nesprávnom štáte. Navyše, niektoré dôležité dôkazy podľa nich neboli zvážené.

Proces sa konal v nesprávnom štáte

Amber Heard podala na súd vo Virginii odvolanie. Ako informuje Mail Online, žiada o zrušenie rozhodnutia alebo o nový súdny proces po tom, čo začiatkom tohto roka padol verdikt, že musí bývalému manželovi Johnnymu Deppovi vyplatiť vysoké odškodné. Herečka trvá na tom, že pred súdom neodzneli niektoré poznámky jej terapeuta, ktoré by mali dokázať, že sa voči nej Depp správal násilnícky. Následkom toho mal byť celý súdny proces nespravodlivý.

Rozsiahly 68-stranový dokument mal byť vyhotovený koncom novembra. Amberin právny tím v ňom tvrdí, že porota neprihliadla na všetky okolnosti a nevyhodnotila niekoľko prípadov, kedy musela kvôli Deppovmu agresívnemu správaniu vyhľadať lekársku pomoc.

Amber a jej právnici trvajú na tom, že ak súd nezmení svoje rozhodnutie, sťaží život ostatným obetiam domáceho násilia. Ženy sa podľa nich budú báť toho, že im súd napriek predloženým dôkazom neuverí, dokonca ich to môže odradiť od toho, aby sa vôbec pokúsili násilníka udať a vymaniť sa z toxického prostredia. Do nevýhody sa vraj dostávajú aj ženy, ktoré by sa chceli postaviť mocným mužom, no majú strach.

Obe strany sa môžu obrátiť na Najvyšší súd

Amberini právnici ďalej tvrdia, že sa celý prípad vlastne ani nemal dostať pred súd. Už predtým mal totiž iný súd dokázať, že Depp sa k Amber správal hrubo, agresívne a herečka bola obeťou domáceho násilia. Právnici (nie tí istí, ktorí ju obhajovali počas posledného súdneho procesu) sa odvolávajú na rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva.

Podľa právneho tímu sa navyše súdny proces konal v nesprávnom štáte. Konal sa vo Fairfaxe vo Virginii, namiesto toho sa ale podľa nich mal konať v Kalifornii, kde dvojica žila v čase, keď boli zosobášení. Deppov právny tím taktiež podal odvolanie, žiada, aby súd prehodnotil svoje rozhodnutie, v rámci ktorého ho uznal vinným v jednom z prípadov ohovárania.

O oboch odvolaniach bude rozhodovať skupina sudcov. Následne sa môže ktorákoľvek zo strán v prípade nespokojnosti obrátiť na Najvyšší súd.