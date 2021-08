Ako skutočne zomrel najznámejší ruský mystik? Rasputina neotrávili, zabilo ho niečo celkom iné

O jeho osobe koluje rovnaký počet mýtov a legiend ako o jeho smrti. Grigorij Jefimovič Rasputin bol nepochybne jednou zo známejších postáv ruskej histórie a jeho smrť si želali mnohí. A aj vďaka tomu vzniklo niekoľko verzií o tom, ako tento údajne nadprirodzenými schopnosťami “ovenčený” muž napokon skonal.

Veríme, že Rasputina netreba detailnejšie predstavovať. Tento muž bol mnohými označovaný za šarlatána a podvodníka, niektorí mu však jeho nadprirodzené schopnosti verili natoľko, že sa nimi nechali opantať. Grigorij Jefimovič Rasputin bol známou postavičkou nie až tak dávnych ruských dejín, a to aj preto, že pri jeho mene svieti povolanie „mystik“.

Vďaka jeho údajným schopnostiam sa mu podarilo dostať sa až do blízkosti posledných ruských vládcov z dynastie Romanovcov. Obzvlášť dôležitý bol pre cára Mikuláša II., jeho ženu Alexandru Fiodorovnu a mladého cároviča Alexeja.

Liečiteľskými schopnosťami si získal cára

Práve keď mladý cárovič zdanlivo nevyliečiteľne ochorel, hľadala jeho matka Alexandra niekoho, kto by jej synovi pomohol. Odporúčanie dostala práve na Rasputina, ktorý mal oplývať zvláštnymi schopnosťami, medzi ktoré patrila aj liečba chorých. Alexej trpel hemofíliou a aj pri drobnom zranení hrozilo, že by mohol umrieť. Dodnes nevedno ako, no Rapustin ho vyliečiť dokázal, čím si získal dôležitú priazeň a zabezpečil si významný vplyv na vtedajších vládcov Ruska.

Rapustin, keďže dokázal podľa povedačiek čokoľvek, vidieť vraj mal aj budúcnosť a tieto schopnosti pri dôležitých rozhodnutiach využíval aj samotný Mikuláš II. Veľký rešpekt ruského cára k šarlatánovi však nedokázali strpieť niektorí členovia vysokej šľachty vzhľadom na to, aká povesť sa okolo Rasputina šírila.

Alkoholik, ktorý organizoval orgie

Aj keď bol totiž Rasputin považovaný za mystika a človeka so závideniahodnými schopnosťami, jeho druhá stránka života bola plná alkoholu a prehreškov súvisiacich najmä so sexom. Raspustin bol veľkým milovníkom žien, záletník a ženy sa dokonca neštítil ani znásilňovať. Hovorí sa, že priamo v priestoroch cárskeho sídla organizoval sexuálne orgie, znásilniť mal dokonca aj mníšku. Jedna z povier zachádza ešte ďalej – Rasputin mal byť pôvodcom epidémie cholery a mal mať s Alexandrou pomer.

Sex bral ako akúsi menu – tí, ktorí chceli v očiach cára alebo cárovnej niečo znamenať, oslovili Rasputina a ten to dokázal zariadiť. Stačilo mu pritom len podhodiť niekoho, s kým by sa mohol vyspať.

Práve láska k alkoholu a sexu (často násilnému) ale bola tým, čo ho v očiach iných radilo k podvodníkom a nedôveryhodným osobám. A takých bolo treba z prítomnosti cára dostať čo najrýchlejšie preč. Tým, ako dokázal Mikuláša II. obalamutiť, si získal mnoho nepriateľov, ktorí by ho najradšej videli mŕtveho, nehovoriac o tom, že cárove rozhodnutia viedli krajinu do záhuby.

Prvý pokus o vraždu

Dodnes nevedno, kto Rapustina vlastne pripravil o život, o jeho smrti dokonca koluje niekoľko legiend. Niektorí hovoria, že ho otrávili kyanidom, iní, že ho zaškrtili, ďalší, že zastrelili.

Pokusov o vraždu však bolo niekoľko. Prvý v roku 1914 naňho spáchala prostitútka Chionija Gusevová v roku 1914. Do brucha mu vrazila nôž, pričom tak precízne, že Rasputinovi bolo vidieť vnútornosti. Po útoku bol Rasputin niekoľko týždňov na hranici života a smrti, útok však prežil. Odvážna prostitútka vraj po útoku kričala, že “zabila samotného Satana”.

Úspešný pokus člena kráľovskej šľachty

O dva roky neskôr sa ho však pokúsili zabiť opäť, tentokrát úspešne, no i tom, ako Rasputin umrel, sa dodnes vedú debaty. Nie je totiž jasné, čo jeho smrť napokon zapríčinilo.

Príbeh o tom, ako bol Rasputin vlákaný do pivnice, kde mu princ Jasupov ponúkol otrávené koláčiky, ste možno počuli. Rapustin ich mal zjesť, zapiť pohárom vína a vypýtať si ďalšie. V koláčikoch bol údajne kyanid a to malo cárovho radcu zabiť. avšak nestalo sa tak. Jasupov sa preto odhodlal pre tradičnejší spôsob vraždy – zastreliť ho.

Ani prvý výstrel však Rasputina neskolil, práve naopak. Rasputin si chcel život zachrániť útekom, jeho vrah ho však prenasledoval. Keď bol na moste ponad rieku Neva, dostal ďalšiu smrteľnú strelnú ranu, po ktorej spadol do zamrznutej rieky a utopil sa.

Nemožno ho zabiť?

Niektoré príbehy hovoria, že aj ranu do srdca a pád do rieky prežil a z tej sa ho podarilo ešte vytiahnuť živého. Niektorí svedkovia vraj dokonca na mieste našli škrabance od jeho nechtov na rukách priamo na ľade, odkiaľ ho mali vysekávať. Čo ho ale zabilo, bolo dlhé roky záhadou, keďže jeho pitevná správa sa na dlhé roky stratila.

Ako portál IFL Science vysvetlil, na Rasputinovej smrti toho veľa záhadného naozaj nie je. Jeho telo zo zamrznutej rieky vytiahli o dva dni neskôr. Na ľade neboli žiadne stopy po škrabancoch z jeho nechtov a pľúca neboli naplnené vodou. Keď teda padol do vody, už bol mŕtvy.

Čo tiež nemálo prekvapí, je fakt, že v jeho tele sa nenašli ani stopy po otrave. Verziu, že sa otrávil pri jedení koláčov odmietala najmä jeho dcéra, ktorá vedela, že jej otec nikdy sladké nejedol.

Čo sa ale na Rasputinovom tele skutočne našlo, boli tri viditeľné rany po streľbe – jedna v chrbte, jedna v hrudi a jedna v hlave. Nech teda koluje o nesmrteľnosti Rasputina akékoľvek množstvo legiend, nesmrteľný rozhodne nebol. Bol zastrelený troma výstrelmi – a čo možno prekvapí ešte viac, každá guľka bola z inej zbrane. Vrah teda rozhodne nebol jeden. Rasputin však predpovedal, že ak jeho smrť zapríčiní člen kráľovskej rodiny, bude do cárov koniec.