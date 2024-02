Ak vám rupnú nervy za volantom, môžete dostať pokutu, o ktorej možno ani len netušíte: Takto prídete o 40 eur

Vodiči sa pri šoférovaní dostávajú do rôznych, aj nie veľmi príjemných situácií, možno to aj veľmi dobre poznáte na vlastnej koži. A niektoré z nich si vyžadujú skutočne pevné nervy, ktoré by ste sa mali snažiť zachovať, pretože ak vybuchnete, môže vám hroziť pokuta a možno o tom ani neviete.

Vo vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 2. februára 2009, ktorý bol naposledy menený v roku 2022, stojí, že za používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky môže byť uložené pokutou 40 eur. Takže ak vám niekedy napadlo napríklad ukázať niekomu v druhom aute prostredník, radšej si to rozmyslite.

Teraz už viete, že keď vás niekto alebo niečo za volantom nahnevá, mali by ste sa rýchlo upokojiť. Nielenže sa tak vyhnete riziku pokuty, ale takisto to prospeje aj vášmu psychickému zdraviu.

Za toto vám hrozí pokuta až 650 eur

Pokuta vám môže byť udelená za nedodržiavanie množstva vecí. Napríklad, vedeli ste, že vodiči sú v zmysle zákona povinní pred jazdou odstrániť z vozidla a aj z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť?

Policajti nedávno riešili tri dopravné nehody, pri ktorých okoloidúce vozidlá poškodil ľad. Pri jednej z nich, ako informuje Polícia Slovenskej republiky na svojom facebooku, došlo aj k zraneniu.