Ak toto dokážete spraviť so svojimi očami, zbystrite: Ľudia si myslia, že to zvládne úplne každý, no nie je to pravda

Niekedy zistíme, že schopnosti, ktoré máme, sú unikátnejšie, než sme predpokladali. To platí aj o tejto, ktorú si teraz priblížime. Tak schválne, dokážete len tak, z vlastnej vôle, rozostriť svoje videnie? A ak áno, vedeli ste, že to nezvládne každý?

Článok pokračuje pod videom ↓

Doktor Sermed Mezher, ktorého na TikToku sleduje takmer 300-tisíc ľudí, pravidelne prináša rôzne zaujímavé informácie zo svojho fachu. Upozornil napríklad na to, že približne polovica ľudskej populácie má schopnosť, o ktorú je tá druhá ukrátená. A je ňou práve schopnosť rozostrenia zraku, len keď chceme, upozornil portál LADbible.

Ak to dokážete, možno teraz len krútite hlavou a nerozumiete, čo vôbec riešime. No ak patríte do druhej skupiny, je tu pravdepodobnosť, že ste ani netušili, že toto niekto vlastne dokáže.

#unique #science ♬ stellar – .diedlonely & énouement @drsermedmezher “You Can’t Blur Your Vision?” #really . Blurring vision voluntarily is a rare and intriguing ability that only some people possess. This phenomenon involves consciously relaxing the eye muscles that control focus, allowing individuals to defocus their vision at will. The ability to blur vision is typically achieved by relaxing the ciliary muscles, which control the shape of the lens, and thus the focus of the eye. When these muscles relax, the lens becomes less curved, causing the image on the retina to blur. People who can perform this feat often describe it as similar to daydreaming or staring into space. It’s a skill that can be learned and refined with practice, though it may come more naturally to some individuals than others. This ability can be useful in certain situations, such as when trying to reduce visual strain during prolonged periods of close-up work or reading. However, the capacity to blur vision voluntarily doesn’t appear to be related to any specific visual or health advantages. It’s more of a neurological curiosity that showcases the variability in human motor control and sensory perception. While most people can achieve a similar effect by changing their focus from a near object to a distant one or by crossing their eyes, those who can do it voluntarily without such external changes possess a unique control over their visual system. #interesting

Neprináša nám to žiadne výhody

„Dobrovoľné rozmazanie videnia je vzácna a zaujímavá schopnosť, ktorú majú len niektorí ľudia,“ spomína Mezher vo virálnom videu. „Tento jav spočíva vo vedomom uvoľnení očných svalov, ktoré kontrolujú zaostrenie, čo jednotlivcom umožňuje rozostriť zrak podľa vlastnej vôle,“ vysvetlil, ako k tomu dochádza.

Čo je zaujímavé, dá sa to naučiť, či túto schopnosť vycibriť. No ak by ste čakali, že vám teraz prezradíme nejakú obrovskú výhodu, ktorú vám to do života prinesie, asi vás sklameme.

„Schopnosť dobrovoľne rozostriť zrak nesúvisí so žiadnymi špecifickými či zdravotnými výhodami,“ dodal napokon Mezher.

Ľudí prekvapilo niečo iné

V komentárovej sekcii viacerí priznali, že dokážu rozostriť svoje videnie, no prekvapilo ich, že to nevie každý.

„Počkať, toto nie je normálne?“ opýtal sa jeden z komentujúcich a podobných reakcií tu nájdeme oveľa viac. Takže vyzerá to tak, že najprekvapivejšie na tomto celom zistení je, že schopnosť z vlastnej vôle rozostriť videnie nemá úplne každý človek na našej planéte.