Ak ste seriálovú novinku na Netflixe ešte nevideli, robíte chybu: Ľudia sú z nej v absolútnom šoku

Tento týždeň sa medzi najsledovanejšie seriály na Netflixe radí novinka Jeden otec, tisíc detí. Popisuje šialený skutočný príbeh, z ktorého sa vám zatočí hlava.

Článok pokračuje pod videom ↓

Je otcom stoviek detí

Ako informuje Netflix, na streamovacej platforme pribudla novinka s názvom Jeden otec, tisíc detí (The Man With 1000 Kids). Je to trojdielny dokumentárny seriál, ktorý sa zaoberá masívnou spúšťou, ktorú po sebe zanechal muž menom Jonathan Meijer. Cez internet si získal dôveru mnohých párov po celom svete, ktoré nemohli mať deti a rozhodol sa im pomôcť. Navyše, daroval spermie najmenej v 11 holandských spermobankách, napriek tomu, že je to proti pravidlám. Po celom svete sa tak nachádzajú stovky detí, ktoré sú po biologickej stránke Meijerove (presný počet detí Meijer odmieta priznať, je ale možné, že číslo presahuje 1 000).

Meijer neraz vystupoval pod falošnými menami a po narodení si od rodičov vyžiadal fotku dieťaťa. Tvrdil, že svoje dieťa spozná kdekoľvek. Niektorí si myslia, že trpel božským komplexom a páčilo sa mu, že môže darovaním spermií splodiť také obrovské množstvo detí. No akosi sa to vymklo spod kontroly. V darcovstve totiž platia prísne pravidlá, ktoré Meijer zámerne ignoroval.

Seriál vyvoláva zmiešané reakcie

Jedna z matiek sa v dokumente vyjadrila, že z toho vyvstáva množstvo problémov. Napríklad, nevlastní súrodenci, ktorí sa dovtedy nepoznali, často zažívajú romantickú príťažlivosť. Práve takýmto incestným vzťahom sa snažia zabrániť obmedzenia, ktoré limitujú, koľko detí môže byť splodených zo spermií od jedného darcu. Navyše, zistenie, že má človek niekde vo svete stovky nevlastných súrodencov, môže mať na človeka enormný psychologický dosah.

Na ČSFD má seriál momentálne slabších 63 %. Na IMDb si získal 6,7 hviezdičky z 10. Reakcie na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať. Mnohí priznávajú, že sú v absolútnom šoku. Niektorí si ale myslia, že za to môžu ženy, ktoré sa jeho spermie rozhodli použiť a obete zo seba robia neprávom. Ďalší sa pýtajú, koľko percent populácie bude o niekoľko rokov tvoriť Meijerovo potomstvo.