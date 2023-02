V Česku otvorili školu pre youtuberov a influencerov: Vznikla za peniaze pre autistov, študentov vozia v limuzíne

Youtube, TikTok, Instagram a ostatné sociálne siete sa v posledných rokoch stali nástrojom na zarábanie peňazí a biznis, ktorý si vo svete robí svoje stále miesto. Vzhľadom na veľký dopyt sa objavila aj ponuka, a síce, že v Českej republike otvorili školu pre tvorcov a celebrity v digitálnom priestore.

V dnešnom svete poznáme množstvo sociálnych sietí, cez ktoré môžu ľudia komunikovať či zdieľať rôzny obsah. Aj podľa portálu Vimeo však týmto platformám kraľujú Instagram, Youtube a TikTok, ktoré platia tvorcom najviac peňazí. Pre predstavu toho, akú silu má zarábanie na sociálnych sieťach, najlepšie zarábajúci Youtuber Mr. Beast, zarobil v ostatnom kalendárnom roku čisto z videí až 54 miliónov eur.

Ak sa teda chcete naučiť, ako robiť správne a cielene váš obsah na mediálnych platformách, dnes sa to už môžete naučiť aj za pomoci skúsených odborníkov vo vybraných školách. Jedna tohto druhu existuje aj v susednom Česku, no podľa dostupných informácií nemusí byť všetko také dokonalé, ako sa na prvý pohľad zdá.

V článku sa dozviete: koho nápad bol založiť túto školu;

čo sa na nej môžete naučiť;

ako prebieha výučba;

koľko stojí školné a ako sa delí;

aké kontroverzie sa spájajú s touto inštitúciou.

Youtubering a influenceri, to sú pojmy, s ktorými sa dnes staršia generácia ešte stále zoznamuje. Po svete sa však otvárajú rôzne školské inštitúcie, kde sa práve vyššie uvedené pojmy, učia. Poznáme ich zo Švajčiarska, Švédska, Kanady či Spojených štátov amerických, no jedna tohto druhu funguje aj v Česku.

Stredná súkromná multimediálna škola s názvom U2B sa nachádza v mestečku Buštěhrad, ktoré leží približne 25 kilometrov od Prahy. Na prvý pohľad ide o dokonalú školu z amerického filmu. Sídlom je krásna veľká vila, do školy vás môže za istých okolností voziť limuzína a študujú sa tam odbory ako profesionálny hráč e-športov, youtuber či dokonca influencer, píše sa na oficiálnom webe.

Vila je po zavraždenom lekárovi

Honosnú vilu, ktorá má podľa portálu Extra kapacitu 100 študentov, no dnes ju má navštevovať len 25, dostala inštitúcia od jedného zo svojich zakladateľov. Tým bol populárny lekár Leoš Středa, ktorý patril medzi českú medicínsku elitu. Kým ho v marci 2022 zavraždili, stihol ešte rozbehnúť s Danielom Černým školu, ktorá má vychovávať hviezdy modernej doby.

Cieľom bolo vytvoriť prestížnu vzdelávaciu inštitúciu s maturitou, do ktorej sa budú deti zámožnejších rodičov len tak hrnúť. Škola sa prvýkrát otvorila v septembri 2021, kedy jej majitelia a riaditeľ lákali nových študentov na rôzne výhody. Jednou z nich bolo napríklad aj to, že do inštitúcie investovali aj minoritní akcionári z Googla. To je však pomerne zavádzajúce lákadlo, keďže do tejto skupiny prakticky spadá aj človek, ktorý vlastní čo by len 1 akciu Google, ktorej hodnota je približne 90 eur.

Rozbehli sa vďaka peniazom pre postihnuté deti

Keďže známy lekár Leoš Středa sa okrem skrášľovacej medicíny venoval aj vzdelávaniu ľudí s rôznym postihnutím, nemal problém vybaviť si finančnú podporu na novovznikajúcu inštitúciu, v ktorej chcel zriadiť špeciálnu triedu pre nadaných autistov, ale aj ľudí s fyzickým hendikepom.

Ako píše vo svojej investigatíve portál E15, škole sa pred ročníkom 2021/2022 podarilo získať grant až vo výške 114,5-tisíc eur. Do špeciálnej triedy síce nastúpilo 6 žiakov a ďalší prišli zo zrušených okolitých škôl podobného zamerania, no dnes tam nemá byť ani jeden žiak s hendikepom.

Podľa E15 boli peniaze od štátu jediným vstupným kapitálom, ktorý škola mala. Zo začiatku učili len Středa a Černý, pričom ostatní vyučujúci boli len externisti.