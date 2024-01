Ak robíte toto, celý život umývate riad zle a môže to byť nebezpečné. Mali by ste to hneď zmeniť

Čo sa týka umývania použitého riadu, sú len dva typy ľudí. Kým niektorí odkladajú špinavé taniere a hrnce do drezu, kde ich napúšťajú vodou, aby sa „odmočili“, ďalší ich radšej rovno umyjú. Vedeli ste, že ak patríte do prvej skupiny, nemusí sa vám to vyplatiť? LADbible spomína slová odborníčky, podľa ktorých by ste to už radšej robiť nemali.

Možno si poviete, že necháte tanier po obede odmočiť a napokon sa k jeho umytiu dostanete až po niekoľkých hodinách. Alebo už v tom čase bude v dreze zahádzaný ďalším špinavým riadom. V skutočnosti to, že sa vám ho nechce umyť, nie je ani zďaleka to najhoršie, čo sa vám v tej chvíli deje.

Dôvodom sú škodlivé baktérie

Podľa vyjadrení profesorky Barbary Mullan, z austrálskej univerzity pre ABC, sa takýmto spôsobom môžu nahromadiť škodlivé baktérie, ktoré môžu u vás doma spôsobiť šarapatu.

Čistý riad nemusí byť skutočne čistý

Riziko predstavuje špinavý riad s kúskami jedla, na ktorom môžu zostať baktérie živé aj niekoľko dní po umytí, spomína LADbible.

Nuž ak ste doteraz žili v presvedčení, že ste po odmočení napokon svoj riad dobre umyli, nie je to celkom pravda. „Baktérie zostávajú aj na čistých povrchoch živé až štyri dni,“ cituje Mullan portál.

Napokon pridala aj niekoľko dobrých rád, ako sa týmto nepríjemnostiam možno vyhnúť. A to umývať nádoby v horúcej vode, ideálne v rukaviciach a za použitia saponátu. Navyše, nestačí z nich špinu len zotrieť, ale je nutné ich poriadne vydrhnúť.