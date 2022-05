Ak príde rozkaz, do šiestich sekúnd ukážeme, čo dokážeme: Kadyrov je pripravený zaútočiť aj na Poľsko

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov pohrozil v stredu útokom na Poľsko. Na sociálnej sieti Twitter o tom informoval bieloruský server Nexta, ktorý zdieľal videozáznam s vyjadreniami Kadyrova, ako i americký týždenník Newsweek.

„Ukrajina je už uzavretá otázka. Mám záujem o Poľsko. Po Ukrajine, ak príde rozkaz, do šiestich sekúnd ukážeme, čoho sme schopní,“ vyhlásil vo videu spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Kadyrov. Poliakom zároveň odkázal, aby si radšej „vzali späť svoje zbrane“.

Poľsko je jednou z krajín, ktoré zásobujú zbraňami Ukrajinu, aby jej pomohli brániť sa pred ruskou inváziou, pripomína Newsweek. Najnovšie vyjadrenia Kadyrova podčiarkujú obavy niektorých poľských predstaviteľov, podľa ktorých by Rusko mohlo v budúcnosti potenciálne zaútočiť na Poľsko.

Čečenský vodca ďalej vo videu, ktoré malo v stredu vo večerných hodinách takmer 25.000 zhliadnutí, vyzval Poľsko, aby „oficiálne požiadalo o odpustenie za to, čo ste urobili nášmu veľvyslancovi“. Kadyrov očividne narážal na incident, ktorý sa odohral tento mesiac počas osláv Dňa víťazstva v Poľsku.

