Vodca čečenských hrdlorezov, ktorý chce zabiť Zelenského: Chodí v topánkach Prada za 1 300 eur, nenávidí ženy a gayov

Čečenský líder, bojovník a prezident Ramzan Kadyrov si je blízky s Vladimirom Putinom. Preto pravdepodobne nikoho neprekvapilo, keď sa spoločne so svojimi bojovníkmi pridal na stranu Ruska a zapojil sa k útokom proti Ukrajine s jasným cieľom – zabiť prezidenta Volodymyra Zelenského. S touto skupinkou sa spája neslávne preslávená povesť. Poďme si ju bližšie priblížiť.

Čečenské médiá ešte v piatok informovali, že Kadyrov zhromaždil v centre hlavného mesta Groznyj približne 12-tisíc príslušníkov bezpečnostných síl, správu priniesla TASR. V sobotu informovala, že sa čečenskí bojovníci už zapojili do tzv. ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine.

Netrvalo však dlho, kým začali strácať aj svojich mužov. Čečenský vodca Kadyrov potvrdil, že v bojoch proti ukrajinským „nacionalistom“ boli zabití dvaja z jeho mužov a šesť ďalších utrpelo zranenia. Ak by ste si mysleli, že nad touto stratou ľudských životov prejavil zármutok, veľmi by ste sa mýlili. „Ľudia vo vojne umierajú a túto životnú dráhu si vybrali oni,“ prezradil na margo situácie, uvádza TASR.

Zaujímavosťou je, že Ramzan Kadyrov, spoločne so svojím komandom Kadyrovcov, najprv bojoval proti Rusom, kým sa karta otočila a teraz je na jednej lodi s Putinom. Zhrnuli sme, čo by ste o mužoch, s prívlastkom obávaných zabijakov mali vedieť.

V tomto prípade sa názov známeho filmu preniesol do skutočnosti, keď čečenský vodca Ramzan Kadyrov vystúpil so svojím prejavom na Ukrajine v topánkach za 1500 dolárov(cca 1 350 eur). Jeho fotografia obletela svet a na sociálnych sieťach sa stala virálnou. Vo svojom prejave vyzval ukrajinského prezidenta, aby sa ospravedlnil Putinovi, píše AA. Škandál podobných rozmerov vyvolali aj samotné luxusné topánky na nohách vodcu.

Chechen dictator Kadyrov spoke to the Chechen security forces in Prada Monolith boots.

He is expected to deploy forces to Ukrainian cities.

Devil indeed wears Prada pic.twitter.com/Kt2eYLm4CF

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022