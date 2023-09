Kadyrov zverejnil dve videá: Má v nich opuchnutú tvár, toto odkazuje ľuďom, ktorí veria, že je v zlom stave

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov zverejnil v nedeľu nové videozáznamy po tom, čo sa objavili správy o jeho zlom zdravotnom stave, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Špekulácie o tom, že 46-ročný Kadyrov, ktorý je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a ľudskoprávni aktivisti ho obviňujú z vedenia „totalitárneho režimu“, môže byť chorý, kolujú už niekoľko mesiacov.

V nedeľu sa na jeho kanáli na platforme Telegram objavili dve videá. V prvom z nich mal na sebe pršiplášť a prechádzal sa na bližšie neurčenom mieste; usmieval sa, tvár mal však opuchnutú, píše AFP.

V druhom videu rozprával po čečensky, neskôr však po rusky odkázal, že všetci by mali „športovať“. „Dôrazne odporúčam každému, kto nevie na internete rozlíšiť pravdu od klamstiev, ísť sa prejsť, nadýchať sa čerstvého vzduchu a usporiadať si myšlienky,“ uviedol v sprievodnom komentári k videám. „Dážď vie byť úžasne osviežujúci,“ dodal.

For those interested in Kadyrov’s health, Don-Don has recorded a video (or published an old one)

Two videos of him walking in the rain have appeared in Kadyrov’s Telegram channel. However, it is not clear when they were taken. Kadyrov advised „everyone who cannot separate truth… pic.twitter.com/m7JLmbkT33

— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2023