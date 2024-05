Ak používate jeden z týchto 10 PIN kódov, mali by ste si ho ihneď zmeniť. Podľa odborníkov nie sú pre zlodejov prekážkou

Tvorba zapamätateľného, no zároveň pre ostatných ťažko uhádnuteľného PIN kódu býva často náročná. Podvodníci číhajú na každom kroku, odborníci preto zverejnili zoznam PIN kódov, ktoré pre hackerov a zlodejov nie sú prekážkou a rozhodne by ste ich nemali používať, upozornil na to portál tn.cz.

Experti z technologickej spoločnosti Data Genetics majú jasno v tom, ktorým PIN kódom by ste sa mali vyhnúť. Tým najbežnejším je 1234 a prelomiť ho dokáže aj hacker-začiatočník. Analýzou sa zistilo, že tento PIN je použitý až v zhruba 11 percentách z 3,4 milióna dát.

Ďalšími bežne používanými, no zároveň nevhodnými heslami, sú na druhej priečke 1111 a na tretej 0000. Vaše údaje dobre nechránia ani heslá 1212, 7777, 1004 alebo 1000. Vymeniť by ste mali pre istotu aj PIN kódy 4444, 2222 či 6969. Toto je desať najčastejšie používaných PIN kódov.

Jake Moore, globálny poradca pre kybernetickú bezpečnosť spoločnosti ESET, pre MailOnline povedal, že jednoduché alebo ľahko uhádnuteľné prístupové kódy umožňujú útočníkom lepšie sa zamerať na ľudí, ktorí ich používajú.

Ako pripomína web spoločnosti, existuje 10 000 možných kombinácií, z ktorých môžu byť číslice 0-9 usporiadané tak, aby vytvorili 4-miestny PIN kód. Z nich sa aj štatisticky podľa Tylera Moffitta, hlavného analytika výskumu hrozieb v spoločnosti Webroot, javí ako najbezpečnejší kód 8068. Ďalšie dobré čísla sú aj 7637, 6835 a 9629, informuje Reader´s Digest .